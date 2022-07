Angola: L'Angola reste engagé dans la promotion de la paix mondiale

Luanda — La république d'Angola s'engage à promouvoir la paix dans le monde, à travers la concertation et la prévention des conflits, a déclaré mardi, à Luanda, le directeur de la politique de défense du ministère de la Défense nationale et des vétérans de la patrie, Barbosa Epalanga.

Selon le général de division de l'armée angolaise qui a présidé la cérémonie d'accréditation des attachés de défense des ambassades du Nigéria et de la Turquie en Angola, le pays a toujours défendu la paix mondiale à tout prix, mais sans conditions préalables.

Ce mardi, le ministère de la Défense nationale et des vétérans de la patrie a officiellement accrédité comme attachés de défense des républiques du Nigéria et de Turquie, respectivement, le capitaine de Mar e Guerra Badamasi Ishaq Yahuza et le lieutenant-colonel Kömür Çelik, qui ont pris leurs fonctions.

L'officier angolais a déclaré que cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques que l'Angola entretient avec les deux pays, soulignant que les deux sont très importants car, d'un point de vue géostratégique, ils sont représentés dans d'importantes organisations en Afrique et dans le monde. .

Il a donné en exemple le Nigéria, en tant que puissance régionale, insérée dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et dans le golfe de Guinée.

Quant à la Turquie, a-t-il reconnu, c'est un pays appartenant à l'Asie et à l'Europe, doté d'une économie stable et d'une industrie très développée et membre actif de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Pour conclure, il a souligné que la République d'Angola est préoccupée par la prolifération du terrorisme et les changements anticonstitutionnels enregistrés sur le continent africain.

Il a rappelé qu'à l'initiative du Chef de l'État angolais, João Lourenço, en étroite collaboration avec l'Union africaine, un sommet sur le sujet s'est tenu à Malabo, en Guinée équatoriale.

Angola/Nigéria

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Nigéria remontent à 1975. Les deux pays sont membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS-UA), de la Commission du golfe de Guinée (CGG) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale, notamment dans les domaines politico-diplomatique, défense et sécurité, pétrole, éducation, culture et transport.

Angola/Turquie

Les relations diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Turquie sont considérées comme bonnes et les deux gouvernements ont fait des efforts pour accroître la coopération bilatérale dans les domaines les plus variés.

Outre d'autres instruments, les deux États ont signé un protocole d'accord entre les autorités aéronautiques, ainsi qu'un procès-verbal de la première session de la Commission mixte de coopération commerciale, économique et technique.