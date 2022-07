Cote d'Ivoire: Valorisation des sous produits agricoles - Total Energie et l'Anader signent un accord

Collecter 20 à 100 tonnes de graines d’hévéa pour produire 3.000 litres de biocarburant

Ce qui était un simple projet sur papier devient du concret, dans la mise en œuvre du projet de valorisation de sous produits agricoles en biocarburant en Côte d’Ivoire, devient une réalité. L’Agence nationale d’appuis au développement rural( Anader), Scania, et Total Energies marketing ont scellé un contrat tripartite le mardi 05 juillet 2022 à Abidjan , en présence du Ministre ivoirien de l’ agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Qui s’est dit très heureux devant l’aboutissement dudit projet. Un pas important vient ainsi donc franchi depuis la remise des conclusions de l’étude de faisabilité en octobre 2020. « Ma fierté est d’autant plus grande que ce projet, en plus de rapporter des revenus supplémentaires aux producteurs et transformateurs des produits agricoles, contribuera significativement au respect des engagements pris par notre pays lors de la Cop 21, à Paris, en 2015, en termes de réduction de gaz à effet de serre ».

Dans un premier temps, il s’agira de collecter 20 à 100 tonnes de graines d’hévéa et, à partir de celles-ci, produire 3.000 litres de biocarburant, puis contrôler l’ensemble du processus de production du biocarburant obtenu (productivité, qualité, etc.) réaliser des tests d’utilisation établir les conditions économiques et industrielles permettant d’envisager une éventuelle mise en place des phases ultérieures du Projet.

Selon la note technique présentée par un expert de Anader, «le projet pilote sera mise en œuvre en Côte d’Ivoire dans le village de Soukoukro dans le département de Sikensi sur une durée de 12 mois à compter du 05 juillet 2022. Stratégiquement, l’Anader, très introduite dans le monde rural ivoirien va assurer le lead dans l’approvisionnement en matière première, effectuer des missions de terrain préparatoires de la phase de collecte et de stockage.

Mais aussi concevoir et mettre en œuvre un protocole de collecte d’une part, réhabiliter et construire des ouvrages sur le site de production d’autre part. Elle a à charge également d’aménager le site de pré-collecte, de collecte, de stockage et acquérir les équipements pour les sites. In fine acheter et stocker au maximum 100 tonnes de graines d’hévéa pour garantir la préservation de 20 tonnes pour la réalisation de l’accord cadre.

Le Directeur général de l’Anader, le Docteur Cissé Sidiki, a pour sa part dit merci aux deux premiers partenaires ; Scania( technique) et Sweed fund (financier) présents depuis le début, pour la confiance placée en l’Anader depuis la phase d’étude. Sans oublier Total Energie marketing Côte d’Ivoire pour un accompagnement technique de l’opération.

Il est à ajouter que Scania, devra apporter son expertise technique pour la validation de la qualité produit, participer aux tests techniques de validation de la compatibilité moteur du biodiesel et les autorisations pour faire un test d’utilisation de biodiesel dans un bus Scania exploité par la Société de transports abidjanais,( Sotra). En ce qui concerne Total Energies Marketing, il s’agira d’apporter son expertise technique dans le choix du matériel pour l’accord - cadre et conseiller le sous-traitant en charge de la réalisation dudit accord.

Ce n’est pas tout. Elle devra aussi proposer des laboratoires pour réaliser les analyses, un cahier des charges et documents d’appel d’offres pour l’unité pilote et pour les analyses. Mais aussi et surtout livrer le biodiesel produit au site du transporteur public abidjanais.