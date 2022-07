Algérie: Indépendance/anniversaire - Plusieurs projets mis en service lancés et diverses manifestations dans l'Est

Constantine — La commémoration du 60ème anniversaire de l'indépendance a été marquée, mardi, par la mise en service de plusieurs projets et la tenue de diverses manifestations à travers les wilayas de l'Est du pays, outre les cérémonies de recueillement à la mémoire des chouhada de la révolution libératrice.

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales se sont recueillies à la mémoire des chouhada avant de présider à la maison de la culture Malek Haddad la distinction de membres de la famille révolutionnaire, de gardes communaux, de sportifs, des lauréats du concours national Ibn Badis et des détenteurs des meilleures moyennes au BEM en plus de la distribution des décisions d'intégration de contractuels de pré-emploi dans des postes permanents à la direction de l'administration locale.

A la fin de l'après-midi, une exhibition sera organisée à partir du stade Benabdelmalek Ramdane jusqu'au centre-ville, tandis que des jeux d'artifices auront lieu à l'université Frères Mentouri et des soirées artistiques au centre-ville de Constantine et d'Ali Mendjeli.

A Annaba, 10.621 logements de divers types ont été distribués parallèlement à la présentation de l'épopée chahid Badji Mokhtar et la tenue d'expositions de documents et de photographies dans plusieurs établissements culturels.

Un défilé des divers secteurs et corps constitués a été aussi organisé sur le Boulevard du front de mer, une stèle commémorative a été inaugurée sur la place mitoyenne au siège de la wilaya et plusieurs équipements publics ont été inaugurés dans la nouvelle ville Benmostefa Benaouda.

Dans la wilaya de Batna, les autorités locales ont procédé, après la cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada au cimetière des martyrs, sur la route de Tazoult, à l'inauguration d'une exposition historique au musée du moudjahid où des moudjahidine et des veuves de chouhada ont été honorés, avant de procéder à la pose de la première pierre d'une polyclinique dans la cité Parc à fourrage.

Le chef-lieu de la wilaya a également accueilli, lundi soir, un défilé imposant le long de la route de Biskra du centre-ville en présence des autorités civiles et militaires et d'une foule de citoyens.

L'occasion a donné lieu à la distribution de plus de 4.000 logements de diverses formules et l'inauguration de plusieurs projets, dont le raccordement de plus de 640 foyers de communes reculées au réseau de gaz naturel, outre la distinction de plusieurs moudjahidine.

La wilaya de Sétif a connu, à cette même occasion, l'inauguration d'un parking à étage (R+5) capable d'accueillir 515 voitures avec 45 locaux commerciaux, en plus de la réception de plusieurs structures par le secteur de l'éducation et la remise de plus de 5.000 logements de divers types.

Dans la commune de Kasr Sbihi dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, 45 foyers de la zone d'ombre "Ras Agouren" ont été raccordés au réseau de gaz naturel à la faveur d'une opération financée par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales pour 11,25 millions DA, selon le directeur local de l'énergie, Smaïn Nehal.

A Mila, les autorités locales, accompagnées de membres de la famille révolutionnaire, ont déposé une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada avant la réinhumation des restes du chahid Benbelli Mohamed (1922/1961) et de donner le coup d'envoi d'une caravane médicale spécialisée vers la commune d'Ahmed Rachedi.

Dans la maison de la culture Mebarek El Mili, une exhibition d'enfants scouts et des chants patriotiques ont été organisés, en plus de la distinction de membres de la famille révolutionnaire et des lauréats des divers concours et compétitions sportives, dont le boxeur Oussama Mordjane, qui a décroché une médaille d'argent aux Jeux méditerranéens d'Oran et deux anciens walis, Nasreddine Benboudiaf (originaire de Mila et wali de plusieurs wilayas) et Djamel Eddine Salhi (ancien wali de Mila).

Un grand défilé mobilisant près de 900 participants de divers associations et clubs culturels et sportifs et des représentants de divers corps constitués a été organisé, lundi après-midi, en présence d'un large public.

A Souk Ahras, les autorités de la wilaya et la famille révolutionnaire ont inauguré un théâtre de plein air et un pôle culturel au centre-ville, ainsi qu'un jardin public baptisé au nom du défunt moudjahid Zoukari Abdeslam.

Une exposition de photographies a été visitée par la délégation de wilaya qui s'est rendue au chevet de plusieurs moudjahidine malades.

Au chef-lieu de wilaya, le public a suivi en outre un défilé composé de plusieurs secteurs, à savoir les scouts, le Croissant-Rouge algérien, des associations sportives et culturelles tandis que la salle Miloud Tahri a accueilli la cérémonie de remise des actes de locations de locaux professionnels à 200 jeunes et de distinction des lauréats des divers concours.

A Skikda, les autorités de la wilaya se sont recueillies au cimetière des chouhada de la commune Ramdane Djamel avant de se diriger vers le palais de la culture pour suivre en direct, sur un écran géant, le défilé militaire tenu à Alger avant la distinction de membres de la famille révolutionnaire, de la sûreté nationale, de la presse et de divers secteurs.

La délégation officielle s'est rendue ensuite vers le pôle urbain Messioun pour inaugurer 536 logements promotionnels aidés, un CEM, une cité de 500 logements AADL dans la commune de Sidi Mezghiche et une unité de la Protection civile.

Les festivités se poursuivront mardi dans la soirée par plusieurs défilés sur la corniche de Stora.

La célébration du soixantenaire de l'indépendance à Jijel a été marquée par l'inauguration d'une fresque commémorant cette occasion au cimetière des chouhada du front de mer ainsi que d'une statue du chahid Rouibeh Hocine dans la cité Errabta, à l'entrée Ouest de la ville.

Les autorités de la wilaya et la famille révolutionnaire ont donné, en outre, le coup d'envoi du championnat national scolaire "Les jeux espoirs des sports collectifs" au niveau du complexe sportif Rouibeh Hocine.

Les autorités ont également présidé l'allongement de la plage horaire quotidienne de radio Jijel de 12 heures à 24 heures et inauguré une unité d'Algérie Poste, d'une recette principale au centre-ville de Jijel, du projet de réhabilitation de la RN-150 entre Jijel et Kaous, en plus du lancement du projet d'un hôpital de 240 lits au 3ème km, au chef-lieu de wilaya, et la distinction de membres de la famille révolutionnaire.

Dans la wilaya d'El Tarf, le wali Harfouche Benarar a posé la première pierre de plusieurs projets à Boutheldja et au chef-lieu de wilaya et présidé le raccordement de 88 foyers de la localité El Mouradia dans la commune de Zitouna au réseau d'électricité, outre l'inauguration d'un stade de proximité dans la zone d'ombre Boukouissa dans la même commune.

Une station de pompage d'eau a été aussi inaugurée dans la commune d'Ain El Assel, en plus de la réception des travaux de réhabilitation d'un cimetière de chouhada et la tenue d'une cérémonie en l'honneur de la famille révolutionnaire.