Algérie: Inauguration et baptisation de nombreuses structures dans l'Ouest du pays

Oran — Les wilayas de l'Ouest du pays ont connu mardi de nombreuses activités à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, notamment l'inauguration et la baptisation de nombreuses structures et de projets dans différents secteurs, en plus d'un hommage rendu à la famille révolutionnaire.

La cérémonie de commémoration de cet anniversaire historique dans les wilayas de l'ouest, qui s'est déroulée sous la supervision des autorités locales, accompagnées de la famille révolutionnaire, a commencé par le lever du drapeau national, l'écoute de l'hymne national, la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs, ainsi que le dépôt d'une gerbe de fleurs sur le carré des martyrs et les stèles commémoratives.

A Oran, une salle omnisports de la commune de Bir El-Djir a été baptisée du nom du défunt moudjahid Maï El-Hebri et une visite a été rendue au moudjahid Sam Menouer au niveau de la même collectivité.

A Saïda, une piscine semi-olympique a été inaugurée au quartier Salam 2 au chef-lieu de la wilaya et la bibliothèque municipale "Mouloud Kacem Naït Belkacem" dans la même ville, ainsi qu'une salle omnisports et une maternité d'une capacité de 20 lits dans la commune d'Aïn El-Hadjar et un monument dans la commune de Doui Thabet commémorant les combats qui ont eu lieu dans la région de Merdja les 13 et 14 octobre 1958.

A Sidi Bel Abbes, l'institut national paramédical du quartier Sakia Hamra portera désormais le nom du moudjahid décédé Dr Benmbarek Mohamed Dziri, avec un hommage rendu à sa famille, en plus d'une visite rendue à la moudjahida invalide Tayeb Ibrahim Fatiha et au moudjahid Yourouma Kouider chez eux, en plus de plusieurs moudjahidine et ayants-droit honorés.

A cette occasion, une rencontre historique a été organisée sur le rôle des institutions religieuses dans le processus de libération au musée de wilaya du moudjahid, qui a également accueilli diverses expositions sur la mémoire nationale.

Quant à Mostaganem, la dépouille du martyr Boumediene Mohamed a été réinhumée. Les autorités locales ont également organisé une cérémonie en l'honneur de la famille révolutionnaire et de certaines personnalités, comme le membre du Haut Conseil islamique, Cheikh Aboubakr Kaddour El-Riyahi, et le doyen de la chanson populaire, Cheikh Maâzouz Bouadjadj, en plus de certains sportifs champions.

Une caravane médicale de solidarité a été lancée pour prendre en charge les moudjahidine handicapés, tandis que la waâda annuelle de Sidi Lakhdar Benkhelouf devait être lancée, dans la soirée, au niveau la commune qui porte son nom.

La wilaya de Tiaret a, pour sa part, vu l'inauguration d'un complexe postal qui sera le siège de l'unité d'Algérie Poste et un centre financier et postal.

A Mascara, un projet de raccordement de deux réservoirs d'eau d'une capacité totale de 32.000 mètres cubes d'eau potable a été mis en service au chef-lieu de la wilaya, ainsi que la baptisation de la cité 700 logements AADL du nom du martyr Malek Mokhtar, la cité 1.500 logements du nom de feu Moudjahid Aribi Boumediene et les 750 logements AADL au nom des frères martyrs, Boulariel Mohamed, Benamar, Abdelhamid et Bachirdjahidine.

A Tlemcen, plusieurs expositions et rencontres ont été organisées, ainsi qu'un défilé, qui devrait prendre son départ depuis le site historique "El Mechouar" pour sillonner les principales artères de Tlemcen, avec la participation de nombreuses associations et groupes folkloriques.

En outre, 300 foyers à Bab El-Assa seront raccordées au réseau de gaz naturel, en plus du raccordement d'une exploitation agricole au réseau électrique et l'inauguration d'un bureau de poste dans la commune de Maghnia, en plus de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un CEM et l'inauguration de structures religieuses et éducatives.

A Relizane, la piscine de proximité de Ammi Moussa a été baptisée du nom du martyr Kerroumi Abdelkader, ainsi que des dizaines de bénéficiaires de l'opération d'insertion professionnelle, retraités des collectivités locales et membres de la garde municipale, ainsi que les équipes lauréates des compétitions sportives ont été honorés, en plus de deux bus de transport scolaire livrés aux communes de Dar Benadallah et Sidi Lazreg.

Le coup d'envoi a également été donné pour la réalisation d'un projet d'élevage de crevettes d'eau douce dans la zone "Barrage" de la commune de Merdja Sidi Abed.

A El Bayadh, les services de la fibre optique dans les réseaux téléphoniques et Internet haut débit fixe, ont été lancés au profit de plus de 4.000 clients dans le nouveau pôle urbain du chef-lieu de la wilaya, en plus de la mise en service d'un bureau de poste dans le quartier Moudjahid Alioui Mohamed, ainsi que l'inauguration d'autres installations.

A la même occasion, le siège du secrétariat de wilaya de l'Union nationale des paysans algériens a également été baptisé du nom du défunt moudjahid Salâa Mahmoud.

A Nâama, des décisions d'attribution de 333 logements sociaux et de 561 aides à la construction rurale ont été distribuées, ainsi que la mise en service du siège de la Direction du Contrôleur financier et le siège du laboratoire de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la direction du commerce et de la promotion des exportations, outre l'inauguration d'un bureau de poste, baptisé du nom du moudjahid "Ras Elmal Tahir" dans la commune d'Asla, où un réservoir d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes a été mis en service dans le village de "Koudiat Abdelhak".

A Aïn Temouchent, trois stades de proximité en gazon artificiel ont été mis en service, ainsi qu'une auberge de jeunesse de 50 lits et une agence de l'Algérienne des Eaux algérienne.

D'autre part, 3 bus de transport scolaire ont été livrés aux communes de Oulhaça, Sidi Ouriache et Oued Sebbah, ainsi qu'une école coranique pabtisée du nom de "Oussama Benou Zaïd" au quartier Zitoune du chef-lieu de la wilaya.

Le soixantenaire de l'indépendance a également été l'occasion pour l'ouverture d'un bureau à l'établissement public de santé de proximité "Es-Sabah" à Ain Temouchent pour prendre en charge les moudjahidine et les ayants-droits.

A la même occasion, une convention de partenariat a été signée entre les Directions de la santé et de la population et des moudjahidine et ayants-droits pour élargir l'opération, qui comprendra d'autres structures sanitaires au niveau du reste des communes de la wilaya.

A l'occasion, des défilés ont été organisés au niveau de la rue principale du centre-ville d'Aïn Temouchent, auxquels ont participé divers secteurs publics et institutions économiques, donnant un aperçu des réalisations accomplies par l'Algérie au cours de soixante années de construction et d'édification.

A la maison de culture "Aïssa Messaoudi", des portes ouvertes ont été organisées autour de plusieurs secteurs et une épopée historique a été présentée, en partenariat avec les secteurs de la culture, des arts et de l'éducation.

Les célébrations du soixantenaire de l'indépendance devront se poursuivre, mercredi et jeudi dans les différentes wilayas de la région.