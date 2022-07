Algérie: 60e anniversaire de l'indépendance - Des efforts pour renforcer davantage les relations entre le pays et la Colombie

Bogota — Des efforts sont déployés pour renforcer davantage les relations bilatérales entre Alger et Bogota dans les domaines politique, économique et culturel, a indiqué mardi l'ambassade d'Algérie en Colombie, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance.

Dans une tribune publiée à cette occasion dans le quotidien colombien El Espectador, sous le titre "Le peuple algérien célèbre le 60e anniversaire de son indépendance nationale sous le signe de l'Algérie nouvelle", l'ambassadeur Ahmed Hachemi a souligné le renforcement des relations entre l'Algérie et la Colombie "ces dernières années avec la signature de plusieurs accords dans divers domaines, conduisant à de nombreuses visites officielles de haut niveau et à l'installation de deux groupes d'amitié parlementaires par chacun des pays".

"Les efforts déployés pour renforcer encore les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, technique, culturel et universitaire sont également en cours d'élaboration", a-t-il ajouté, affirmant que "le dialogue politique bilatéral et multilatéral permanent entre la Colombie et l'Algérie devrait être souligné, conformément à leur rôle de pays pivots de leurs régions respectives".

Après avoir évoqué "les souffrances et énormes sacrifices des Algériens pour recouvrer leur liberté après 132 ans de colonisation", M. Hachemi a évoqué les "principes fondamentaux solides sur lesquels repose la diplomatie algérienne, fruit de sa glorieuse révolution".

"A chaque occasion, ses actions sont régies par le respect de la légalité internationale et de la souveraineté des pays, ainsi que par le maintien de la paix et de la sécurité. Elle favorise également la coexistence pacifique et le développement par l'intégration économique, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, le règlement pacifique des conflits et la non-intervention militaire dans les conflits", a-t-il écrit.

"En outre, l'Algérie considère les causes des peuples frères sahraouis en Afrique du Nord et de la Palestine au Moyen-Orient comme des causes centrales justes et nobles pour le peuple algérien. Elle offre son soutien permanent à la défense des droits de ces peuples à l'autodétermination et à vivre en toute liberté et indépendance, conformément à la légalité internationale comme solution finale à ces deux conflits", a conclu l'ambassadeur.