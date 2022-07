Algérie: Fête de l'indépendance - Plusieurs pays adressent leurs félicitations au pays

Alger — Plusieurs pays et organisations ont adressé mardi leurs félicitations au gouvernement et au peuple algériens, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, soulignant la profondeur des relations historiques qu'ils entretiennent avec l'Algérie.

Ainsi, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken a présenté au nom du gouvernement de son pays ses "meilleurs vœux au gouvernement algérien et à son peuple à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet", rappelant que "nos liens remontent au Traité de paix et d'amitié de 1795".

Depuis cette date, poursuit Blinken, "les Algériens et les Américains ont développé des liens économiques, éducatifs et culturels solides et croissants".

"Je me suis rendu en Algérie en mars pour discuter avec le Président Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Lamamra de la manière dont nous pouvons continuer à approfondir ces liens", a-t-il précisé.

"A cette fin, les Etats-Unis ont apprécié d'être l'invité d'honneur lors de la récente Foire internationale d'Alger et se réjouissent de faire avancer nos intérêts économiques et de sécurité communs. Je félicite l'Algérie à l'occasion de cette journée importante et lui adresse mes meilleurs vœux", conclut le message du chef de la diplomatie américaine publié sur le site du département d'Etat.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite a publié, sur son compte Twitter, une photo des drapeaux algérien et saoudien avec la date du 5 juillet et l'inscription: "Nous félicitons la République algérienne démocratique et populaire à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance".

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a aussi adressé ses félicitations à "la République algérienne démocratique et populaire à l'occasion de la fête de l'indépendance", accompagnant son message par la photo des deux emblèmes algérien et qatari.

Pour sa part, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a écrit sur son compte Twitter : "Nous félicitons la République algérienne démocratique et populaire à l'occasion de la fête de l'indépendance".

Le même message a été partagé par la diplomatie indienne qui a adressé ses "félicitations au gouvernement et au peuple algériens à l'occasion de leur fête d'indépendance".

Adressant également ses "félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et l'établissement des relations diplomatiques" entre les deux pays, la Turquie a accompagné son message publié sur Twitter par une photo sur laquelle figurent, entre autres, les drapeaux turc et algérien et un rappel du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Par ailleurs, la Roumanie a adressé "ses meilleurs vœux au gouvernement et au peuple algériens à l'occasion de la 60e célébration de la fête nationale de l'indépendance", réitérant "sa volonté de dynamiser les relations avec l'Algérie sous tous les aspects".

Le Pakistan également a adressé ses "plus sincères félicitations" au gouvernement algérien et à son peuple à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance.

Le ministère des Affaires étrangères pakistanais, par la voix de son porte-parole, a rappelé à cette occasion l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 1958, mais aussi le fait que l'Algérie et le Pakistan soient membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et les échanges commerciaux entre Alger et Islamabad.

Enfin, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a tenu à féliciter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, tout en souhaitant "au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité".