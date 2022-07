Algérie: DJ Snake, invité d'honneur de la cérémonie de clôture - L'organisation des JM était exceptionnelle

Oran — William Grigahcine, plus connu sous le nom artistique de Dj Snake, présent mardi à Oran, s'est dit réjoui d'être à El Bahia le jour de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale, soulignant que "l'organisation des JM Oran 2022 était exceptionnelle".

Le compositeur du clip "Disco Maghreb", qui a engrangé plus de vingt millions de vues à travers le monde, a estimé que l'organisation des Jeux méditerranéens "a été exceptionnelle", soulignant que l'Algérie a "démontré qu'elle dispose d'un réel potentiel et des compétences pour épater le monde entier".

"Les échos sont exceptionnels aussi bien sur le plan organisationnel que celui des réalisations, une cérémonie d'ouverture grandiose qui a ébloui le monde entier mais aussi une quatrième place dans le tableau des médailles. C'est vraiment exceptionnel", a souligné l'artiste, lors d'une conférence de presse, tenue en présence du commissaire des JM Oran-2022, Mohamed Aziz Derrouaz, à la veille de la cérémonie de clôture des jeux dont il est l'invité d'honneur.

Pour cette fois-ci, Dj Snake ne se produira pas à la cérémonie de clôture des JM 2022. Il a promis à ses fans et au peuple algérien de revenir dans quelques mois pour se produire. "Malheureusement, je ne vais pas me produire ce mercredi, lors de la clôture des jeux, mais je suis en contact avec beaucoup de personnes, dont des artistes algériens et internationaux, en vue de préparer quelque chose de très spécial pour ce grand public et pourquoi pas une tournée ? Ce public le mérite amplement", a-t-il estimé.

Répondant à une question sur son clip "Disco Maghreb", un succès planétaire, le DJ a souligné que "le succès revient au peuple algérien qui dispose d'un patrimoine inépuisable", reconnaissant qu'il ne s'attendait vraiment pas un tel succès.

"J'ai insisté pour filmer le clip ici en Algérie, alors que beaucoup de gens voulaient que je le fasse dans d'autres pays. Je voulais rendre un grand hommage à ce peuple algérien unique et exceptionnel, et à sa culture et son patrimoine multidimensionnels", a-t-il révélé.

Pour ce qui est du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale, l'artiste a souligné que "le timing de sa visite à Oran est exceptionnel" car il lui a permis de partager, ne serait-ce que peu, le bonheur des Algériens en célébrant cette date historique.