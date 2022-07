Maroc: Un colloque international à Rabat se penche sur le rôle de la société civile dans la politique du patrimoine culturel

Rabat — Un colloque international sur le thème "Quel rôle pour la société civile dans la politique du patrimoine culturel" a été organisé, mardi à Rabat, à l'initiative de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Association Rabat Salé Mémoire (RSM).

Ce colloque s'inscrit dans le cadre du programme de célébration de Rabat, capitale de la culture du monde islamique pour 2022, et de la stratégie d'action de l'Organisation en matière de protection et de valorisation du patrimoine des pays islamiques, à travers la coopération avec les parties compétentes des États membres et les institutions de la société civile chargées de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, indique l'organisation basée à Rabat sur son site électronique.

Et d'ajouter que le but de cet événement est de renforcer le rôle des institutions de la société civile dans la valorisation et la protection du patrimoine culturel, échanger l'expertise dans ce domaine et traiter les questions y afférentes sous un angle mondial, notant que le colloque a vu la participation de responsables et d'experts en patrimoine de haut niveau et d'un grand nombre d'associations de protection du patrimoine au Maroc et dans des pays arabes et africains.

Intervenant lors de la séance d'ouverture, Dr Salim Mohamed Al-Malik, directeur général de l'ICESCO, a souligné que la société civile est un élément indispensable dans la planification et la mise en œuvre fructueuse des activités de protection du patrimoine, étant donné ses capacités fonctionnelles pour soutenir les parties gouvernementales dans ce domaine, en indiquant que l'ICESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités des professionnels du patrimoine culturel, conformément aux normes internationales.

M. Al-Malik a également annoncé que l'ICESCO publiera prochainement une série d'ouvrages scientifiques et de guides sur les différentes formes et types du patrimoine, ajoutant que l'organisation s'attelle à la mise en place de programmes de formation universitaire en matière de patrimoine, en coopération avec les institutions de la société civile œuvrant dans le domaine du patrimoine.

De son côté, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cité par le site, a indiqué que cet événement est porteur de plusieurs significations et que Rabat est le symbole du vivre-ensemble entre les différentes cultures.

Prenant la parole à cette occasion, Mohamed Fikri Benaballah, président de l'Association Rabat Salé Mémoire, s'est félicité du partenariat entre l'association et l'ICESCO, en soulignant que la question du patrimoine urbain est d'une grande importance dans un contexte international en pleine mutation. M. Fikri Benabdellah a saisi cette occasion pour présenter les efforts du Royaume dans le domaine de la valorisation du patrimoine.

M. Abdelkrim Bennani, président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable a abordé, quant à lui, le rôle de la société civile pour alerter et remédier aux erreurs commises envers les monuments historiques et culturels et les productions intellectuelles, en soulignant la nécessité d'adopter une vision commune dans laquelle tous les secteurs de la société contribuent à la protection du patrimoine.

Dans son intervention, Noureddine Chemaou, président de l'association Bouregreg, a évoqué la mission de la société civile de valoriser le patrimoine culturel, présenté les efforts de son association dans la préservation du patrimoine et la promotion de ses composantes culturelles, et mis l'accent sur l'importance de promouvoir les industries relatives du patrimoine culturel.

Au terme de la séance d'ouverture, un accord-cadre a été signé entre l'ICESCO et l'association Rabat Salé Mémoire, portant sur la coopération dans le domaine de la protection du patrimoine.

Deux séances de travail ont été tenues dans le cadre de ce colloque, dont la première a traité du rôle de la société civile marocaine dans la valorisation du patrimoine culturel, et la deuxième a vu la présentation d'expériences pionnières du monde islamique dans la valorisation du patrimoine culturel.