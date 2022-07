Maroc: Forum parlementaire Maroc-Communauté andine - Nouvel horizon pour la coopération parlementaire multilatérale (M. Talbi Alami)

Rabat — Le Forum parlementaire Maroc-Communauté andine trace un nouvel horizon pour la coopération parlementaire multilatérale, a affirmé, mardi à Rabat, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Cette initiative traduit le développement des relations entre le Maroc et la Communauté andine, ainsi que la ferme volonté de développer le partenariat en réponse aux défis et enjeux majeurs, notamment dans les domaines de la sécurité, l'énergie, les changements climatiques et l'immigration, a relevé M. Talbi Alami dans son allocution à l'ouverture des travaux de ce forum abrité par le Parlement marocain.

Le Forum constitue l'occasion d'échanger autour d'un ensemble de questions afin de coordonner les législations, renforcer la coopération entre les Etats membres et appuyer la démocratie participative et le progrès, a-t-il fait savoir, soulignant la volonté du Maroc de développer des relations économiques avec la Communauté andine et faire avancer son statut en tant que partenaire distingué, sur les plans africain et arabe, de ce groupement géopolitique, "dans un monde où les frontières n'ont plus d'effet sur la circulation des marchandises, des services et des investissements".

M. Talbi Alami a, par ailleurs, mis en avant la solidité des relations avec les États membres de cette organisation régionale, notant que les liens économiques et commerciaux avec les pays du Maghreb ne connaissent pas le même sort.

A cet égard, le président de la Chambre des représentants a regretté que "toutes les initiatives, y compris l'appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'Algérie pour l'ouverture des frontières, se sont heurtées à l'entêtement de ses dirigeants qui continuent à fermer les frontières à la circulation des marchandises, des biens et des personnes", faisant observer que cette attitude ne sert pas l'intérêt des peuples et de toute la région et avorte ses opportunités de développement, d'inclusion et de complémentarité économiques et sociales.

L'organisation de ce forum parlementaire Maroc-Communauté andine "jette les fondations d'un avenir distingué, à travers la conjugaison des efforts pour soutenir les liens de coopération économique et commerciale et garantir la prospérité et les conditions de vie digne pour nos peuples", a poursuivi M. Talbi Alami, saluant le choix de la sécurité énergétique comme axe central du forum, notamment dans le sillage des perturbations que connaît le monde dans ce domaine en raison de l'instabilité dans plusieurs régions du monde.

Il a, dans ce sens, exprimé la disposition du Maroc à mettre son expérience pionnière dans le domaine des énergies renouvelables et propres à la disposition des Etats andins, expliquant que la stratégie nationale en la matière vise la réalisation de l'efficacité et de l'autonomie énergétiques, ainsi que la contribution à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.

"Le débat qui nous réunit aujourd'hui montre clairement l'importance de lancer des initiatives multilatérales à l'instar de celle que nous sommes entrain de fonder, afin d'échanger les expériences, coordonner les positions et consacrer la consultation politique pour renforcer les liens et la solidarité entre nos pays," a dit M. Talbi Alami, saluant l'appui des Etats andins aux expériences de l'unité, du regroupement et de l'intégration à travers le monde, ainsi que leur rejet des tendances de division et de séparatisme "qui ne servent aucune cause et ne contribuent nullement à la résolution des problèmes et défis auxquels nous faisons face".

Ce forum parlementaire, qui porte sur les thèmes de "la coopération économique et les échanges commerciaux" et "la sécurité énergétique", est organisé dans le cadre de la visite des membres du Parlement andin au Royaume du 1er au 9 juillet, et s'inscrit dans le sillage du renforcement de la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la consolidation du partenariat entre le Parlement marocain et son homologue andin, outre la concertation et l'échange sur un ensemble de questions d'intérêt commun.

Le forum est l'occasion de passer en revue les opportunités et potentialités offertes par le Royaume, considéré comme une porte d'entrée au continent africain et au monde arabe, ainsi que celles offertes par les pays andins en tant que plateforme pour accéder à l'espace économique atlantique, en plus de mettre à profit le potentiel prometteur des relations maroco-andines.

A noter que le Parlement marocain et le Parlement andin avaient signé, en juillet 2018 au siège de la Chambre des conseillers, un mémorandum d'entente visant à instaurer des canaux de communication et d'interaction parlementaires à travers l'échange de visites, d'expériences, d'informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum d'entente, le parlement marocain bénéficie du statut de partenaire avancé auprès de cette organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d'harmoniser les législations et d'accélérer l'intégration entre les pays membres de ce groupe.