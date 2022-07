Congo-Kinshasa: Guerre de l'Est - L'Union européenne appelle le M23 à déposer les armes

Le M23 et les autres groupes rebelles armés nationaux et étrangers (Codeco, FDLR et Red Tabara) doivent déposer les armes, renoncer à la violence et se retirer des zones qu'ils occupent. Cette déclaration de Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne (UE).

Le diplomate européen s'est exprimé lundi soir sur la situation dans l'Est de République démocratique du Congo. M. Borrell affirme que l'Union européenne continue de suivre avec attention la situation, " condamne les attaques des groupes armés ainsi que les incidents transfrontaliers qui se sont multipliés ces dernières semaines ".

Elle salue par ailleurs la saisine des mécanismes de gestion des différends des instances régionales et internationales compétentes pour faire la lumière sur ces événements.

Entretemps, l'UE exprime sa solidarité avec toutes les populations civiles touchées par les atrocités en cours dans l'Est de la RDC. Elle redit son attachement à la " lutte contre l'impunité et aux efforts de justice contre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui doivent être jugés et non intégrés dans les forces de sécurité ".

L'Union européenne rappelle son soutien au " respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, qui sont des principes de droit international applicables partout et devant être respectés par tous ".

Retrait inconditionnel du M23

Pour l'Union européenne, " le M23 et les autres groupes rebelles armés nationaux et étrangers (Codeco, FDLR et Red Tabara) doivent déposer les armes, renoncer à la violence et se retirer des zones qu'ils occupent ", déclare le haut représentant Josep Borrell.

D'autre part, " L'UE témoigne son soutien à l'engagement des FARDC et de la MONUSCO dans la lutte contre ces groupes et appelle tous les pays de la région à jouer un rôle positif permettant le retour de la stabilité dans la région ", poursuit la déclaration.

La coopération régionale est d'autant plus nécessaire que la menace des ADF ne faiblit pas, estime le haut représentant.

Non à la haine et à la stigmatisation

Dans le même temps, l'Union européenne condamne toutes les manifestations et discours de haine. Elle appelle les autorités politiques et militaires à " rejeter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationales " en RDC.

L'UE invite tous les pays, parties au Conclave de Nairobi, à s'impliquer activement et éviter tout ce qui est de nature à entraver le processus. Elle salue les efforts de l'Union africaine et du président de la République d'Angola, Joao Lourenço, également président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de favoriser un climat de dialogue et un règlement pacifique des différends entre les pays de la région.