Sénégal: Zone OCDE - L'inflation augmente de nouveau en mai 2022 pour atteindre 9,6%

L'inflation dans la zone ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (ipc) a augmenté pour atteindre 9,6% en glissement annuel. Selon un communiqué de presse, en mai 2022, après 9,2% en avril 2022, en raison principalement de la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie. Il s'agit de la plus forte hausse des prix depuis août 1988.

L'inflation en glissement annuel a augmenté dans tous les pays à l'exception de la Colombie, du Japon, du Luxembourg et des Pays-Bas. Dix pays de l'Ocde ont enregistré une inflation à deux chiffres, les taux les plus élevés ayant été enregistrés en Türkiye, en Estonie et en Lituanie.

L'inflation des prix de l'alimentation dans la zone Ocde a poursuivi sa forte hausse pour atteindre 12,6% en mai 2022, après 11,5% en avril.

"L'inflation des prix de l'énergie a augmenté pour atteindre 35,4% en glissement annuel en mai 2022, après 32,9% en avril. Hors

alimentation et énergie, l'inflation en glissement annuel a augmenté pour atteindre 6,4% en mai 2022, après 6,2% en avril 2022 ", ajoute la même source.

Selon le communiqué, le G7 dans son ensemble a enregistré une hausse de l'inflation totale en mai, pour atteindre 7,5% en glissement annuel, après 7,1% en avril. L'inflation a augmenté dans tous les pays du G7, à l'exception du Japon où elle est restée stable (à 2,5%), les plus fortes hausses entre avril et mai 2022 ayant été observées au Canada et en Italie.

Les prix de l'énergie ont été le principal contributeur à l'inflation en Allemagne, en France, en Italie et au Japon en mai, tandis que l'inflation hors alimentation et énergie est restée le principal moteur de l'inflation totale au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni (Graphique 2).

Dans la zone euro, l'inflation totale mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (ipch) a augmenté pour atteindre 8,1% en glissement annuel en mai 2022, après 7,4% en avril. Hors alimentation et énergie, l'inflation a augmenté pour atteindre 3,8% en mai, après 3,5% en avril. L'estimation rapide d'Eurostat pour la zone euro en juin 2022 indique une nouvelle hausse de l'inflation

totale en glissement annuel (à 8,6%) et une légère baisse de l'inflation hors alimentation et énergie (à 3,7%). Selon cette estimation, des hausses marquées ont été observées en France et en Italie, tandis que l'inflation a ralenti en Allemagne.

Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques

propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.