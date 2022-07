Sénégal: BRVM - Les indices du marché de nouveau dans le vert.

Après quelques jours de contreperformances, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sont à nouveau apparus en vert au terme de la séance de cotation de ce mardi 5 juillet 2022.

L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,57% à 207.79 points contre 206,61 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi gagné 0,05% à 158,49 points contre 158,41 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, il est en hausse de 35,533 milliards, à 6254,956 milliards de FCFA contre 6219,423 milliards de FCFA le 4 juillet 2022.

Celle du marché des obligations connait par contre une baisse de 1,856 millions à 7756,109 milliards de FCFA contre 7757,965 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions a un peu remonté, se situant à 870,032 millions de FCFA contre 667,367 millions de FCFA précédemment.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,31% à 1 615 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 6 740 FCFA), SODECI

Côte d'Ivoire (plus 6,43% à 5 300 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 900 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,74% à 645 FCFA)

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 6,99% à 3 525 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,38% à 2 200 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 5 650 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 4 8765 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,59% à 1 315 FCFA).