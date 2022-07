Togo: Les entreprises s'inspirent de la méthode de Bono

Les entreprises membres du patronat vont bénéficier d'une mise à niveau pour relancer leurs activités dans un contexte économique difficile.

Elles pourront s'inspirer des recherches menées par Edward de Bono, un enseignant connu mondialement.

Edward de Bono est considéré comme l'une des autorités les plus influentes dans le monde de la pensée créative. Ces théories, concepts et outils sont utilisés à travers le monde pour soutenir l'innovation, le leadership stratégique et la résolution de problèmes. Il est aussi un grand défenseur du besoin d'enseigner la pensée dans le système éducatif, et soutient le fait qu'elle doit considérée comme une compétence primordiale.

Il est principalement connu pour la Méthode de Six Chapeaux et pour sa théorie de la Pensée Latérale (lateral thinking), qui a même trouvé sa place dans le Oxford Dictionary.

Dr. de Bono est né à Malte en 1933. Il était boursier Rhode à Oxford, détient un MA en Psychologie et Physiologie à Oxford, un doctorat en Médecine de Cambridge, un doctorat en Design du Royal Melbourne Institute Of Technology, et un LL.D de Dundee. Il a reçu de nombreux titres honorifiques, a enseigné et est professeur invité dans de nombreuses Universités prestigieuses à travers le monde.