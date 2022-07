Congo-Kinshasa: Lomami - Une délégation du BEID à Kabinda pour électrifier la province

Une délégation nationale du Bureau d'Études, Innovations, Énergie et Développement (B.E.I.D) séjourne à Kabinda depuis samedi 2 juillet. D'après l'ingénieur de B.E.I.D, Olivier Martina, le but de cette mission est de collecter les données afin de compléter les études menées dans le cadre du projet d'électrification de vingt et un chefs-lieux des provinces parmi lesquelles se trouve aussi la ville de Kabinda.

"L'objet de notre étude, c'est de voir s'il y a un potentiel qui peut venir de la biomasse et des déchets végétaux qui pourraient également servir à produire de l'électricité ou des sites hydroélectriques qui pourraient compléter. Si non, il y a toujours cette possibilité d'étendre le système solaire-batteries pour pouvoir s'adapter à l'augmentation des besoins année après année", a-t-il indiqué.

D'après lui, le premier investissement sera de l'ordre de 3 mégawatts, environs 5 hectares de terrains et ensuite un désavantage de cette énergie solaire, c'est de pouvoir investir tous les 2 ou 3 ans dans les extensions qui permettent de s'adapter aux besoins :

" Il y a déjà des études qui ont été réalisées en 2020 et 2021 mais on est là pour confirmer, réajuster les études qui ont été réalisées et ensuite l'opérateur qui sera sélectionné va mener des études beaucoup plus détaillées et construire lui-même les installations qui seront exploitées a priori pour 20-25 ans".