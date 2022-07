Congo-Brazzaville: Société civile - Plus de soixante-cinq organisations formées à l'évaluation des politiques publiques

Les membres du Conseil de concertation des organisations non gouvernementales de développement (CCOD) et autres réseaux ont clôturé, le 2 juillet à Brazzaville, un atelier de renforcement des capacités en suivi et évaluation des politiques publiques.

Soixante-cinq Organisations de la société civile (Osc) et quinze organisations non gouvernementales affiliées au CCOD ont été formées afin de créer un pool de compétences des Osc congolaises.

La formation des délégués de ces organisations a porté sur différents modules, entre autres, l'évaluation des politiques publiques, programmes et des projets de développement, les cadres de référence du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets aux niveaux international, continental et sous- régional ainsi que sur l'appréciation des projets de développement au niveau local.

" Nous, les bénéficiaires, sommes reconnaissants et louons l'initiative du Precap-CCOD. Nous avons été plus qu'heureux de l'intérêt que vous avez porté à notre égard dans cet élan de changement. Cette formation nous a permis de prendre conscience de l'utilité et de la valeur des ONG dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques, pour en assurer ainsi une intermédiation plus équitable entre le gouvernement et la population vulnérable ", a indiqué Maria Duchesse Desrichesses Ebina, une participante.

Pour les membres du Precap-CCOD, cette formation contribuera à l'émergence d'une société civile crédible et capable de participer au développement social, à la croissance économique et répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables en République du Congo.

En effet, le CCOD a bénéficié d'un soutien financier de l'Union européenne pour mettre en œuvre un projet intitulé Renforcement des capacités institutionnelle et opérationnelle des Osc membres et d'autres réseaux (Precap-CCOD), pour une durée de trois ans consécutifs.

Selon ces organisations, depuis plusieurs années le gouvernement du Congo a mis en œuvre divers programmes dont l'objectif est de développer et de lutter contre la pauvreté. Ainsi donc, le Congo dispose d'un Plan national de développement qui est le cadre de mise en œuvre des politiques publiques du pays validé pour les cinq prochaines années.

Soulignons qu' en matière de mise en œuvre des politiques publiques, l'influence des Osc est limitée à cause de leur faible capacité dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques.