Congo-Kinshasa: Menace de grève des médecins - L'ultimatum des blouses blanches prend fin le 6 juillet

Selon le préavis de grève donné au gouvernement, un arrêt de travail devrait être observé à partir du mercredi 6 jusqu'au samedi 9 juillet, qui porte sur un service minimum qui partira de ces dates à partir de 7h30. Le Syndicat national des médecins (Synaméd) a annoncé à l'intention du gouvernement, qu'à partir du mercredi 6 jusqu'au samedi 9 juillet, il va observer un arrêt de travail. Ce préavis de grève avait été annoncé à travers la note d'information de ce syndicat du 2 juillet adressé au Premier ministre Sama Lukonde.

A en croire le bureau exécutif national du Synamed, il s'agit là d'une forme de grève qui porte sur un service minimum qui partira de ces dates à partir de 7h30. Mais, selon cette organisation syndicale, ce service minimum dépendra de la volonté du gouvernement. Et de noter qu'une évaluation générale pourra être faite au 9 juillet, à l'issue de cette action.

Pour le Synamed, ce service minimum va consister, entre autres, à la prise en charge des malades hospitalisés et des urgences, l'évaluation des cas préprogrammés ainsi que la libération des malades qui ne posent plus de problèmes. Mais les médecins qui œuvrent dans les provinces sous état de siège, ceux de l'armée et de la police nationale ainsi que ceux des banques de sang sont, par ailleurs, donc exemptés par cette mesure.

Cette décision du Bureau exécutif du Synamed est motivée par le non-respect par le gouvernement de l'accord du 3 août 2021 conclu, entre, d'une part, les deux syndicats de médecins et de l'autre, la partie gouvernementale. Les médecins reprochent au gouvernement de n'avoir organisé la tenue d'aucune plénière de la commission alors qu'aucune explication n'ait non plus été avancée par rapport aux engagements pris.

" Le gouvernement n'a pas respecté l'accord alors qu'il avait pris l'engagement de prendre des actes administratifs et à améliorer la rémunération des médecins ", fait savoir le Synamed. Et de noter que cela fait dix mois, sans qu'aucun acte administratif ne soit pris en faveur des médecins, avec plus de dix mille médecins Nouvelles unités, non reconnus par la Fonction publique et près de mille sept cent six médecins du fichier Bibwa non payé. " Aucun médecin n'a été aligné en janvier dernier et ne le sera au troisième trimestre de l'année en cours ", a souligné le Synamed, qui note que les travaux de Bibwa ont totalement échoué.