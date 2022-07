Congo-Brazzaville: Chinese Bridge - Destinée Amour Tsiba Ndzeli et Saël Sabin Batantou vainqueurs de l'édition 2022

Les résultats de la finale de la compétition de la langue chinoise " Chinese Bridge ", qui avait mis aux prises dix candidats par catégories, le 4 juin dernier, à l'Institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi, sont tombés le 2 juillet. Destinée Amour Tsiba Ndzeli (étudiante) et Saël Sabin Batantou (élève), vainqueurs, participeront à la compétition internationale qui aura lieu en Chine pour le compte du Congo.

C'est pour la septième fois que cette compétition de la langue chinoise (qui est à sa vingt-unième édition pour les étudiants et quinzième édition pour les élèves au niveau mondial) est organisée en République du Congo. Pour cette édition 2022, une quarantaine d'étudiants et une cinquantaine de lycéens ont pris part à la présélection qui a débuté le 14 mai pour les élèves et le 26 mai pour les étudiants. Au finish, dix étudiants et dix élèves (en fonction des catégories) ont été retenus pour prendre part à la finale, dont les épreuves ont porté sur la culture chinoise, notamment sur le discours en chinois et la démonstration de l'art chinois.

" Chaque année, le gouvernement chinois organise une compétition internationale de sa langue. Elle regroupe quasiment tous les pays du monde entier en Chine. En prélude à cela, nous, au niveau du Congo, avions procédé d'abord à la présélection jusqu'à retenir deux candidats qui iront représenter le pays en Chine, un de la catégorie étudiant et l'autre de la catégorie élève, sont de Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons procédé à la cérémonie de remise des prix aux gagnants de cette compétition ", a signifié le directeur congolais de l'Institut Confucius, Antoine Ngakosso.

Il s'agit de Destinée Amour Tsiba Ndzeli, étudiante au Confucius de Brazzaville et de Saël Sabin Batantou, élève au lycée Chaminade, qui ont obtenu respectivement les notes de 94,33 et de 89.

Les vainqueurs ont reçu des présents, à l'instar des ordinateurs portatifs HP pour les deux vainqueurs, les téléphones Android pour les cinq premiers, et les valisettes pour ceux qui ont occupé les rangs de 6 à 10. Les finalistes de Pointe-Noire recevront leurs présents sur place, a annoncé le directeur chinois de l'Institut Confucius.

La particularité de "Chinese Bridge" de cette année, c'est que les candidats sont un peu plus jeunes que ceux de l'année dernière. En moyenne, ils ont un niveau de la langue chinoise plus élevé. Les élèves et étudiants parlent couramment la langue chinoise, cependant, ils accusent encore quelques difficultés concernant la culture chinoise. Alors que pour bien apprendre une langue étrangère, c'est toujours mieux d'apprendre aussi la culture de cette langue, a souligné le directeur chinois de l'Institut Confucius, Wang Yong Kang.

A titre de rappel, "Chinese Bridge" est organisée pour promouvoir la langue et la culture chinoises, et favoriser les échanges culturels entre la Chine et d'autres pays.

Pour sa part, Antoine Ngakosso a profité de l'occasion pour annoncer que cette année l'Institut Confucius va célébrer son dixième anniversaire. Initialement prévu au mois de juin, l'événement est ramené au mois d'octobre. " Nous inviterons ici à l'Institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi les autorités et autres personnalités de ce pays. Une autre étape est prévue à Pointe-Noire, parce que nous avons une antenne là-bas. C'est également l'occasion d'annoncer que l'Institut Confucius reprend ses activités, le 3 octobre prochain ", a-t-il indiqué.