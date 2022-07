Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 06 juillet 2022

Cameroun: Programme des grands projets - Un économiste tape du poing sur la table

Dans la tribune qu’il a intitulée «où sont les économistes», l’expert en économie Dieudonné Essomba affirme qu’en 2011 qu’ il avait indiqué que le programme des Grands Projets conduisait tout droit à la crise économique. Il en veut pour preuve, aujourd’hui , le pays est dans une récession profonde, son budget a été saisi et désormais géré par les bureaucrates de Bretton-Woods.

Côte d’Ivoire: Cryptomonnaie - Le fondateur et PDG de Binance chez Ouattara

Le Président Alassane Ouattara a reçu en audience, le mardi 05 juillet 2022, au palais présidentiel, Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, une plateforme d’échanges de cryptomonnaie dans le monde. Changpeng Zhao a fait le déplacement en Côte d’Ivoire pour obtenir l’appui du Président Alassane Ouattara et du gouvernement pour la prise en compte de la cryptomonnaie dans les échanges commerciaux en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire: Transport urbain - Un certificat pour les conducteurs de Gbaka

Certificat d'Aptitude de Conducteur Routier (Cacr sera obligatoire, à partir de janvier 2023, pour les conducteurs des autocars de plus de 22 places (Gbaka) et pour les conducteurs des camions de plus de 10 tonnes (poids lourds), a annoncé le mardi 05 juillet 2022 à Abidjan, le directeur général de l'Office de Sécurité routière (Oser), Baffah Koné.

Guinée Conakry: Résultats Bepc 2022 - Une miraculée admise

Son cas avait ému plus d'un, dans la soirée du 14 juin 2022, le jour où un incendie a tué ses deux parents biologiques à Yimbaya Tannerie, dans la commune de Matoto. Safiatou Diallo, candidate au BEPC (brevet d’études de premier cycle) avait laissé ses parents vivants le matin du troisième jour des épreuves. A son retour, son papa Boubacar Diallo, électricien et sa maman Mariama Camara et son frère de 7 mois avaient tous péri dans un incendie.

Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le Président du Faso prend de grandes décisions

Le Président du Faso Paul-Henri Sandaogo DAMIBA a pris le 22 juin 2022, deux ordonnances portant respectivement création d’une zone d’intérêt militaire pour les opérations dans la région du Sahel et création d’une zone d’intérêt militaire pour les opérations dans la région de l’Est. Paul-Henri Sandaogo DAMIBA a signé à cette même date deux décrets, l’un portant création d’une Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP) et l’autre statut de Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

Burkina Faso: Décrispation - Blaise Compaoré attendu à Ouagadougou

Sauf changement de dernière heure, c’est en principe demain jeudi 8 juillet 2022 que l’ ancien Président Blaise Compaoré, retourne à Ouagadougou, la capitale Burkinabè. Blaise Compaoré vit en exile en Côte d’Ivoire depuis sa chute du Pouvoir d’Etat, le 30 octobre 2014.