Sénégal: #NoFalseNewsZone, une bande dessinée pour lutter contre la désinformation

C'est un fléau sur les réseaux sociaux : la désinformation se propage à vitesse grand V, comme l'a notamment montré la pandémie de Covid-19. Face à ce phénomène, le groupe Meta -qui comprend les plateformes Facebook, Instagram et Whatsapp - a lancé mardi au Sénégal une campagne dédiée à l'Afrique francophone, avec la diffusion d'une bande dessinée : #NoFalseNewsZone.

" Dis-moi, tu portes au moins 10 pulls ", remarque l'un. " Tu n'as vu la vidéo qui circule ? ", rétorque l'autre. " Tu parles de la vidéo qui dit qu'il y a de la neige qui tombe au Sénégal ? ", rajoute le premier. Dans #NoFalseNewsZone, l'histoire d'un étudiant, également footballeur, est retracée. Il se retrouve objet d'une rumeur sur les réseaux sociaux. Commentaires acides, fausses accusations... Comment le jeune homme va-t-il réagir ? C'est l'un des sujets de la BD lancée mardi par Meta.

" Lorsqu'il décide de sensibiliser sa communauté, il est préférable en tout cas de prendre un peu de temps pour pouvoir vérifier l'information qui est en face de nous, plutôt que de la repartager. On a essayé dans cette bande dessinée d'avoir une situation qu'on peut retrouver au quotidien pour que le message parle davantage ", explique Olivia Tchamba, responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone.

Programme de fact-checking

La campagne #Nofalsenewszone se décline aussi à la radio et sur le terrain avec une tournée de sensibilisation. " Nous reconnaissons que sur nos plateformes, certaines personnes abusent de nos services. Et pour nous, l'objectif est vraiment de pouvoir éduquer nos utilisateurs, mais aussi les outiller pour qu'ils puissent reconnaitre la désinformation, décider de la partager ou pas, mais aussi pour qu'ils puissent sensibiliser les gens autour d'eux pour créer une zone en ligne au Sénégal où il n'y a pas de fausses informations ", selon Balkissa Idé Siddo, directrice des Politiques publiques de Meta en Afrique.

Parallèlement, le groupe Meta a mis en place un programme de vérification des contenus, en partenariat avec quelque 80 structures de fact-checking dans le monde.

Parmi ces partenaires, l'organisation indépendante Africa Check. Cette campagne est-elle pour Meta une manière de se donner bonne conscience ? Est-ce suffisant ? Pour Samba Dialimpa Badji, rédacteur en chef d'Africa Check pour l'Afrique francophone à Dakar, la lutte contre la désinformation nécessite l'implication de tous les acteurs.

Je pense effectivement que cela risque d'être un verre d'eau sur un incendie vu l'ampleur du phénomène et que, si on veut avoir des résultats probants, il faut l'implication de tous les acteurs, que ce soit les plateformes, les décideurs politiques, les autorités, les médias... Il faut aussi multiplier les initiatives sur le plan plus large. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'initiatives coup de poing mais vraiment d'un travail de longue haleine et de grande ampleur. Déjà, ce ne sont pas toutes les plateformes qui s'y mettent, et même celles qui s'y mettent déjà, les initiatives jusque-là sont assez timides de mon point de vue. Et effectivement, il faudrait que les autorités aussi s'impliquent plus fortement et ne pas penser qu'adopter des lois répressives suffit à régler le problème. Il faudrait aussi qu'elles s'impliquent véritablement dans sensibilisation et aussi dans la promotion de l'éducation aux médias et à l'information du grand public.