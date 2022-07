Madagascar: Itrimobe et Sohitika - Une bande dessinée au service de l'éducation environnementale

"Itrimobe et Sohitika" est une bande dessinée entièrement illustrée par des élèves sous la supervision de Ponk (Lucas Sergio Andriananja), professeur de dessin et peintre de métier. Elle servira comme outil de sensibilisation pour la protection de la nature et pour l'adoption de pratiques agricoles responsables et respectueuses de l'environnement.

Cette BD est issue du projet Art pour l'Environnement qui a été initié et exécuté par l'association African Leaders for Africa ou ALFA Madagascar, une association visant le développement durable du continent africain en matière d'environnement, d'éducation, de santé et hygiène, de promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Ce projet consistait à dispenser des cours de dessin et des séances de sensibilisation environnementale aux enfants, à organiser une séance de reboisement et concevoir avec les enfants une histoire mettant en scène des personnages de contes célèbres malgaches avec un message sur la protection de l'environnement.

En juin 2021, ALFA et ses membres ont donc initié des cours de dessin à des élèves des classes de 8è et 7è du collège 4FAA Ankazobe Alasora. L'équipe d'ALFA Madagascar s'est mobilisée à Ankazobe Alasora pendant plus de 6 mois tous les mardis et vendredis après-midi pour accompagner ces jeunes élèves. La présidente d'ALFA Madagascar, Ando Razafiaritsara a ensuite écrit une histoire basée sur la participation active de ces élèves, sous la direction artistique du professeur de dessin Ponk.

Une sollicitation pour un soutien financier a été soumise à l'ambassade de France à Madagascar pour l'édition de l'histoire en livre coloré. Pour leur plus grand bonheur, le Service de Coopération et d'Actions Culturelles (SCAC) leur a accordé une première subvention. Cette bande dessinée est sortie le 15 avril dernier, date qui marque également la journée mondiale de l'Art. Pour l'heure, 50 exemplaires sont disponibles à distribuer entre les enfants, les contributeurs et les membres d'ALFA. Mais l'association recherche encore des partenaires pour l'édition de milliers d'exemplaires car le livre a pour vocation l'éducation environnementale.