Madagascar: Tarika Zay - Émotions et surprises étaient au rendez-vous !

Zay a signé son grand retour hier. Ses premières retrouvailles avec son public, après le drame qui a frappé le groupe en décembre dernier, dû à la disparition de son fondateur et principal auteur compositeur, Nary Zafindrakoto, ont été riches en émotions et en surprises.

Le Palais des Sports et de la Culture, plein à ras-bord, a, en effet, été le théâtre d'une effervescence particulière hier pour le concert donné en hommage à Nary, le jour de son anniversaire. Des larmes à l'œil remarquées quelques fois chez Malala et certains spectateurs, mais surtout la joie de se retrouver a été plus que palpable. Le concert "Misaotra Nary" a eu l'effet escompté. Le public a bien compris le message : Nary, l'âme du groupe, ne pourra jamais être remplacé et ne le sera jamais.

Mais ce concert signe également le début d'une nouvelle page et d'une nouvelle aventure pour le groupe. Même malgré le délestage qui a frappé momentanément le Palais, l'ambiance a toujours été à son paroxysme tout au long du spectacle et la complicité, que Malala a instaurée avec son public, a été des plus intenses.

De plus, la bande à Malala a agréablement surpris l'assistance venue en masse, grâce aux différents témoignages et aux duos inattendus qui se sont succédé et qui n'ont pas manqué de donner des frissons. Parmi les chansons qui ont créées le plus d'émotions, Nolalovanao chanté en duo avec Nate Tex, ou encore Isika Roa qu'elle a fredonné avec Mirado. Silo est expressément venu jouer à la guitare basse la chanson intitulée Nantenaina, autrefois dédiée à Nantenaina, un ancien membre du groupe décédé lui aussi il y a des années, et qui a été dédiée à Nary pour l'occasion. Nini a également fait partie du spectacle.

Si le groupe appréhendait un peu ce premier concert sans Nary, il n'y a plus aucun doute permis, Zay garde sa notoriété et pour longtemps encore.