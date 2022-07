Egypte: Lancement de la première séance du dialogue national

La première réunion du Conseil d'administration du Dialogue National (DN) a débuté mardi au siège de l'Académie nationale de formation.

Cette séance, dont la composition reflète les forces politiques et syndicales et toute partie prenante, honore l'engagement déjà pris de commencer les rounds de dialogue, durant la première semaine de juillet.

Le coordinateur général du Dialogue national, Diaa Rachwan a affirmé que cette réunion représentait le début officiel des travaux et activités du DN et le Conseil d'administration, durant cette première séance, devra examiner les détails, le calendrier, décider des mesures nécessaires à prendre et les annoncer à l'opinion publique en vue de permettre sa participation et réaction via les différents moyens directs ou numériques.

Partant de la mission qui nous a été confié de gérer et coordonner le Dialogue national en concertation avec les forces politiques, syndicales et toute partie prenante et au terme des consultations de 20 jours, la direction du Dialogue National (DN) a annoncé la formation du Conseil d'administration composé de 19 membres.