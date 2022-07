Soudan: Daglo visite l'État du centre Darfour

Zalingei — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Lt. Gén. Mohamed Hamdan Daglo, accompagné des membres du CST Dr. Al-Hadi Idris et Al-Taher Hajar, est arrivé aujourd'hui à Zalingei, capitale de l'État du centre Darfour, pour une visite à l'État.

La visite a pour but d'examiner les conditions générales sécuritaires, sociales et de service, dans le cadre des visites du Vice-Président du CST aux États de Darfour, afin de rechercher les moyens de retourner la vie dans la région à la normale, moyennant ses efforts pour conclure les réconciliations et le retour volontaire des déplacés internes en plus de l'imposition du prestige de l'État.

Daglo a été reçu à l'entrée de la ville de Zalingei par le Wali (gouverneur) de l'État, Saad Adam Babiker, les leaders des administrations communautaires et civiles, les jeunes et les femmes, et les forces politiques.