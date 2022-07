Afrique: [CAN 2022] - Kaï Tomety (coach du Togo) - " Nous n'avons rien à craindre contre le Cameroun "

interview

Pour sa deuxième sortie de la CAN Féminine 2022, le Togo affronte le Cameroun mercredi après avoir été battu d'entrée par la Tunisie (4-1). Et c'est tout en confiance que Kaï Tomety, la sélectionneuse des Eperviers Dames, s'est présentée en conférence de presse d'avant-match ce mardi. En dépit de l'expérience du Cameroun dans cette compétition, la technicienne compte tirer son épingle du jeu afin de qualifier le Togo pour le tour suivant. Kaï Tomety était en compagnie de sa joueuse Gacé Talya.

Journaliste : Que pensez-vous de l'équipe du Cameroun, votre prochain adversaire ?

Kaï Tomety : Le Cameroun est une équipe habituée de la compétition, une équipe mondialiste qui a beaucoup d'arguments sur le plan offensif. Mais nous n'avons rien à craindre. Nous avons notre stratégie pour faire douter les Lionnes et arracher les trois points demain.

Vous parlez de stratégie qui va vous permettre de battre le Cameroun. Contre la Tunisie, vous avez également évoqué cette stratégie là sans parvenir à gagner. Comment comptez-vous procéder contre le Cameroun ? N'avez-vous pas un peu peur ?

Kaï Tomety : Nous n'avons pas du tout peur. Quelque soit la force du Cameroun, reconnaissez que nous ne nous sommes pas qualifiés par hasard et nous avons des arguments. Nous allons tout faire pour pouvoir contenir les assauts camerounais. On sait que les Lionnes sont blessées après leur nul contre la Zambie. Mais les Eperviers aussi voleront très haut pour pouvoir échapper à leur griffe.

Quel est l'état d'esprit qui prévaut actuellement dans votre groupe ?

Gacé Talya : Comme vous le savez, c'est ma première sélection avec le Togo. Et au sein du groupe, tout se passe bien. On rigole, on est concentrée.

Quand vous parlez de stratégie, ça consistera à quoi ? Ne pas encaisser, faire un bloc derrière ou attaquer ?

Kaï Tomety : Nous avons notre plan de jeu. C'est faire douter le Cameroun, trouver des failles et marquer. La stratégie reste la stratégie et c'est sur le terrain qu'on verra notre plan de jeu.

C'est la première participation du Togo. Quel est votre regard sur la compétition à ce jour ?

Kaï Tomety : Je dirai que c'est une compétition de haut niveau et très intéressante. Nos filles sont très jeunes mais ont du talent. Nous avons raté notre entrée parce qu'elles avaient encore le trac. Mais c'est déjà fait. Il faut maintenant conquérir le terrain et montrer que nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme, mais pour prouver notre talent et porter très haut le drapeau togolais.

Quelle est la place que vous comptez occuper dans votre poule B au terme de la phase de groupe ?

Kaï Tomety : Nous visions la première place malgré la présence du Cameroun et de la Zambie. Mais après cette première sortie ratée, nous allons nous battre pour occuper la deuxième place et se qualifier pour le second tour.