Afrique: [CAN 2022] - Ajara Nchout - " Nous allons montrer un autre visage " contre le Togo

interview

Capitaine du Cameroun, Ajara Nchout était présente en conférence de presse ce mardi aux côtés de son entraîneur. Occasion pour elle de revenir sur le nul concédé contre la Zambie il y a quelques jours et de se projeter sur la deuxième sortie des Lionnes contre le Togo. Pour la joueuse de l'Inter Milan, il va falloir montrer un autre visage contre les Eperviers Dames et le Cameroun jouera cette rencontre avec une grande détermination. Ajara Nchout était au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports au Maroc.

Journaliste : Quelles sont vos attentes en ce qui concerne le match contre le Togo ?

Ajara Nchout : Nous avons fait un nul contre la Zambie alors que le match était à notre portée. Nous ne crachons pas sur le petit point que nous avons eu tout de même. Maintenant il faut regarder devant et penser au match contre le Togo. On a regardé le jeu de notre adversaire et je pense que demain ça va être un autre match et nous allons montrer un autre visage.

En tant que cadre, comment arrivez-vous à mobiliser les plus jeunes pour pouvoir l'emporter contre le Togo demain ?

On jouera le prochain match sous pression, c'est vrai. Mais on ne va pas se mettre ça dans la tête. On va jouer et prendre du plaisir, essayer de donner le meilleur de nous tout en sachant que nous avons l'obligation de résultat. Et en tant que cadre j'essaye de mobiliser les plus jeunes de l'équipe pour que nous y parvenions.

Quand on voit la communication des Eperviers Dames, on sent qu'elles sont ambitieuses et veulent frapper un grand coup et battre le Cameroun. Mais en même temps on sait qu'il y a un grand écart entre les deux pays en termes d'expérience dans la compétition. Pour vous, est-ce une ambition démesurée de la part de la sélection togolaise ?

Toutes les équipes qui sont arrivées ici ont mérité leur place. Et le Togo est une bonne équipe, je l'ai vu jouer contre la Tunisie. Mais dans le match il va falloir que chaque camp démontre de quoi il est capable. Nous sommes habitués à jouer les grands matchs et nous viendrons au stade très déterminés. Après, on verra les résultats.

Les Togolaises disent qu'ils jouaient la première place du groupe mais qu'après la défaite contre la Tunisie, qu'elles ambitionnent de prendre la deuxième place. Quelles est la position du Cameroun par rapport à cela ?

C'est normal que tout le monde cherche la première place quand vous arrivez à une compétition. Mais après je pense que nous avons de l'avance sur le Togo parce que nous avons un point et elles zéro. C'est à nous de démontrer contre nos adversaires que nous sommes là pour jouer la première place et nous allons le faire.