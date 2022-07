Angola: L'UA et la Croix-Rouge considèrent Cafu comme un projet reproductible

Addis — Le projet d'eau CAFU, mis en œuvre par le Gouvernement angolais dans le cadre de la lutte contre la sécheresse dans le sud du pays, peut être reproduit sur le continent africain, a estimé mardi la Mission conjointe de l'Union africaine (UA) et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

La mission susmentionnée a évalué la situation de la sécheresse dans le sud de l'Angola à la fin du mois d'avril dernier. Le CAFU est le système de transfert d'eau de la rivière Cunene vers les localités d'Ombala-Yo-Mungo (commune d'Ombadja), Namacunde et Ndombondola devant bénéficier à au moins 230 mille habitants et 255 mille têtes de bétail.

Les informations ont été fournies á Addis-Abeba, en Éthiopie, par des membres de la mission conjointe, à savoir Harsen Nyambe, directeur de l'environnement durable et de l'économie bleue, et Gatkuoth Kai Bol Kai, coordinateur technique pour la réduction des risques de catastrophe, tous deux du ministère de l'Agriculture, Développement rural, Économie bleue et Environnement durable de l'UA, ainsi que Itonde Kakoma, Chef de délégation et Représentant permanent de la FICR auprès de l'UA et des organisations internationales.

Les membres de la mission ont rencontré l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Francisco José da Cruz, pour échanger sur le rapport de la visite effectuée en Angola, fin avril de cette année, évaluer l'impact de la sécheresse dans les provinces de Cunene, Huíla et Namibe.

Dans le rapport, la délégation souligne que le Gouvernement angolais entreprend de grands projets d'adaptation, tels que le canal de Cafu, avec l'objectif général de lutter contre les effets de la sécheresse dans les provinces du sud du pays.

Le canal de Cafu est un système de captage et de transfert de l'eau de la rivière Cunene vers différents villages, à travers un canal de 160 km de long, le long duquel 30 chimpacas (endroits pour abreuver le bétail) ont été construits, d'une capacité de 30 millions de litres chacun.