Afrique Centrale: Lancement des travaux de la 19ème réunion des Parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)

Le ministre Délégué auprès du Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres, Monsieur Stéphane Bonda, a procédé au lancement des travaux de la 19ème réunion des Parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), qui a pour objectif de trouver des solutions communes et durables pour la survie du deuxième poumon de la planète qui agit pour le maintien et la stabilité du monde.

Cette cérémonie a vu la participation du ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun et Président en exercice de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), M. Jules Doret Ndongo, du Facilitateur de la République fédérale d'Allemagne du PFBC et Ambassadeur de Bonne Volonté de la Déclaration de la COMIFAC, Dr Christian Ruck, et du Commissaire en charge de l'Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et Développement Rural de la Commission de la CEEAC, Dr Honoré Tabuna.

Elle a rassemblé des bailleurs de fonds, des ONG et des institutions scientifiques qui œuvrent en faveur d'une gestion responsable des forêts d'Afrique centrale.

Lors de son propos, le ministre Délégué a rappelé le rôle important des forêts tropicales humides qui selon lui " constituent un refuge pour notre biodiversité, un abri pour nos savoirs et rites ancestraux, un toit pour nos populations et communautés locales ".

Parmi les thèmes abordés ce jour : l'aménagement et l'utilisation durable des terres, la sécurisation des espèces vitales, la biodiversité et le futur des aires protégées, ou encore les conditions et perspectives pour une utilisation durable du bois. Durant les prochains jours, il sera donc question de trouver des solutions innovantes pour préserver et exploiter les forêts durablement notamment à travers le développement d'industries du bois.

Pour rappel, le bassin du Congo s'étend sur six pays : le Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo, la Guinée Équatoriale et le Gabon.

Les forêts du bassin du Congo sont à l'origine de la pluie dans les montagnes d'Ethiopie qui alimente le Nil Bleu et ainsi l'Egypte en eau. Perdre les écosystèmes fournis par nos forêts tropicales mettrait sur la route de l'exil des centaines de millions de réfugiés climatiques.