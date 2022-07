Tunisie Télécom | Extension de la couverture nationale 4G aux "zones blanches" - L'inclusion numérique, un levier pour tous

Le programme "Ichmilni", "Incluez-moi", lancé en décembre 2017, connaît sa phase de concrétisation avec la généralisation de l'accès au réseau 4G à une grande majorité de la population tunisienne, notamment dans les délégations les plus reculées appelées "zones blanches".

Au moment où le déploiement de la technologie mobile du réseau 5G tarde à se concrétiser et repoussé aux calendes grecques, la société des télécommunications nationale Tunisie Télécom (TT) s'active à étendre son réseau 4G sur tout le territoire. Le programme "Ichmilni", qui tend à généraliser le réseau internet mobile 4G sur tout le territoire, va permettre d'offrir une couverture numérique à chaque Tunisien où qu'il soit.

Tunisie Télécom s'est engagée à assurer la couverture numérique et au réseau Internet dans les zones blanches, pour une inclusion de tous les citoyens dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, lors d'une conférence de presse à La Soukra, Lassâad Ben Dhiab, président-directeur général de TT récemment intronisé, a rappelé l'importance de ce programme qui émane de l'engagement national et la responsabilité sociétale de Tunisie Télécom envers toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens.

Il rappelle combien TT est "une entreprise responsable et un grand acteur de l'inclusion numérique en Tunisie avec la mise en place de son programme ambitieux et complet Ichmilni dont les retombées positives de l'inclusion digitale en termes de croissance économique et de cohésion sociale seront généralisées à tout le territoire tunisien".

Joumine, du gouvernorat de Bizerte, Aïn Draham de Jendouba, Mareth de Gabès, toutes des délégations en montagne ou sur le littoral soit des zones blanches enfin connectées à la 4G, pour une cause purement noble et sociétale de l'opérateur national. Ainsi, ce programme permettra de réduire la fracture numérique entre tous les citoyens tunisiens. Mieux encore, une mise à niveau en termes de connexion sera établie sans tenir compte de leurs lieux d'habitation, de leurs âges, de leurs niveaux scolaires ou de leurs situations professionnelles, et ce, grâce à la connexion récente de 94 zones réparties dans 15 gouvernorats parmi les plus isolés de Tunisie.

Afin de créer une société de l'information inclusive, qui puisse profiter à tous, et où chacun aura la capacité effective d'exercer son rôle de citoyen actif et autonome, Tunisie Télécom mettra en place sa "caravane de l'inclusion numérique" et visitera 100 villages répartis sur l'ensemble des 94 zones blanches couvertes et proposera des actions distinctes à leurs habitants. Avec la contribution de la GSM association, dont Tunisie Télécom est partie prenante, l'opérateur national prévoit de former aux outils du numérique 50.000 personnes sur 3 ans dans les zones blanches à travers un vaste programme de tournées dans ces régions.

TT, un opérateur sociétal

Dhaker Korbi, chef du projet "Zones blanches", revient avec amples détails sur ce projet sociétal qui consacre à la population tunisienne son droit au savoir numérique : "Nous sommes réunis pour fêter la clôture du projet zones blanches comme première couche d'un grand bâtiment pour le changement et le développement digital et pour la lutte contre les extrémismes.

On a installé une infrastructure assez importante qui dépasse les 503 sites GSM avec toutes les technologies possibles 2G, 3G et progressivement avec la 4G pour couvrir plus de 180.000 citoyens et doter les 13 000 élèves de 164 écoles primaires de services Internet et de la communication mobile. La surface globale est de 52.000 km². C'est un projet de couverture rude et dur mais c'est un service qui en vaut la peine parce que c'est une noble cause à laquelle tient TT".

Le déploiement de l'infrastructure est la base de toute une stratégie de digitalisation et d'inclusion digitale. Les 94 secteurs dans 47 délégations parmi 15 gouvernorats concernés par le projet zones blanches ont vu leur connexion renforcée de 3 à 4 fois par rapport à la moyenne nationale, ce qui est une "satisfaction en soi" à défaut d'une couverture totale.

D. Korbi développe : "Les zones blanches sont des zones frontalières, où il n'y pas de rentabilité commerciale réelle", mais dont il faut assurer la connectivité pour assurer l'inclusion numérique de tous les citoyens, sans distinction. En effet, avant TT, aucun autre opérateur de télécommunications concurrent n'a songé aller dans ces zones, sans aucun rendement commercial.

Pour une jeunesse connectée et impliquée

Le programme Ichmilni a pour but de sortir les zones isolées de Tunisie de leur dénuement numérique grâce à la distribution de tablettes connectées de TT, munies du programme de formation aux écoliers des zones blanches en partenariat avec Samsung. Les élèves issus des 164 écoles nouvellement connectées bénéficieront d'un apprentissage personnalisé afin qu'ils puissent utiliser à bon escient une tablette, leur permettant ainsi de parfaire leurs connaissances, leurs recherches et améliorer leurs formations scolaires.

Afin d'impliquer les jeunes Tunisiens et de générer de nouvelles initiatives d'entrepreneuriat social, l'opérateur national organisera le concours de la meilleure intégration numérique au profit des start-up, des applications ou des services qui permettront d'améliorer davantage l'inclusion numérique de tous les citoyens.

Le ministère des technologies de la communication a confirmé, le 24 juin dernier, depuis Zmertène, la clôture avec succès du projet "les zones blanches", à travers lequel Tunisie Télécom a finalisé la couverture Internet de ces zones représentant 94 secteurs. Au sujet de la prochaine étape, D. Korbi affirme que l'inclusion digitale continue de se déployer "car sur le plan contractuel elle concerne le 2G/3G mais TT a pris une avance pour couvrir les régions en 4G, notamment dans certaines zones blanches".