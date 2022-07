Sénégal: Kaolack - le centre de Keur-Samba expose ses ambitions

Kaolack — Les promoteurs du centre de formation sport-études de Keur-Samba, dans la commune de Kaolack (centre), ont présenté mardi leur projet visant à offrir aux footballeurs en herbe de la région un cadre adéquat pour leur évolution, avec l'ambition qu'ils puissent atteindre éventuellement le niveau professionnel.

Ce centre de formation a été initié en 2009 par un ancien dirigeant de l'ASC Saloum de Kaolack, Amath Ba, a rappelé son secrétaire administratif, Salmane Ba, au cours d'une rencontre avec des journalistes, en présence de son partenaire financier, Pape Lèye.

Selon M. Ba, le centre de formation de Keur-Samba accueille aujourd'hui 120 jeunes footballeurs âgés entre huit et vingt ans, des U13, U15, U17 et moins de 20 ans.

"Il est réalisé pour la prise en charge de jeunes footballeurs de la région de Kaolack", et comprend un dortoir pour les joueurs, un réfectoire, une salle pour le gardien, une salle d'administration et un logement pour les techniciens".

Un bus a été octroyé au centre par son partenaire pour assurer le transport des jeunes footballeurs à l'école.

"Notre partenaire va aussi nous aider à réaliser deux terrains synthétiques de deux hectares chacun", sur des sites octroyés au centre par la mairie de Kaolack, a annoncé Salamane Ba.

"L'idée de ce partenariat, c'est de partager mon expérience avec le Sénégal. Le football est une industrie et en Afrique, on n'a pu prendre la mesure de ce qu'est le football et la formation. Je pense que mon expérience pourrait aider à développer le football", a réagi Pape Lèye, originaire de Mbour mais établi en France.

"L'idée c'est de faire sortir des professionnels au niveau du centre de formation de Keur-Samba", a-t-il ajouté, soulignant qu'il a eu "toute de suite" envie de venir en aide aux promoteurs après avoir constaté qu'ils ont commencé à construire quelque chose.

M. Lèye est par ailleurs revenu, au cours de cette rencontre, sur la situation du football au Sénégal et en Afrique en général.

"Pour faire avancer le football en Afrique, on doit se faire respecter. On est capable de former des éducateurs. Il faut que le Sénégal se fasse respecter pour le développement de notre football", a-t-il dit.