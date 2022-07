Afrique: CAN féminine - Hapsatou Malado Diallo, le facteur X des Lionnes

Dakar — L'attaquante internationale de l'Union sportive des Parcelles Assainies (USPA), Hapsatou Malado Diallo, a réussi à provoquer deux penaltys pour l'équipe nationale féminine qui s'est qualifiée ce mardi en quart de finale de la CAN 2022 qui se déroule au Maroc (2 au 23 juillet).

Internationale U17, U20 et seniors, la native de Tambacounda (sud-est) a été fauchée en pleine surface de réparation contre le Burkina Faso.

Le penalty sifflé par l'arbitre a été transformé à la 84-ème minute par Korka Fall, entrée en cours de jeu.

Dimanche, contre l'Ouganda battu 2-0, elle a eu le même traitement de la part de la défense ougandaise.

Sur un débordement du côté gauche, elle a été victime d'un tacle non maîtrisé de la part d'un défenseur des Crescent Cranes.

Désignée à l'exécution du penalty, Awa Diakhaté a marqué le premier but de la partie et le premier but des Lionnes en phase finale de la CAN.

La présidente de la Commission du football féminin, Seyni Ndir Seck, présente comme une surdouée cette jeune footballeuse qui n'a pas encore 17 ans.

Dans un entretien avec CAFOnline.com, Serena Léna Gomis, membre du staff de l'US Parcelles Assainies et de l'équipe nationale U20, déclare que la jeune footballeuse, qui doit faire face à la concurrence de Nguenar Ndiaye et de Mama Diop, "est le présent et le futur de l'équipe nationale".

En deux matchs des Lionnes, la native de Tambacounda est en train de confirmer les prédictions de ces deux anciennes internationales sénégalaises.

Déjà, lors du premier match amical joué contre les Lionnes Indomptables (2-2), c'est elle qui avait marqué le but égalisateur, permettant à son équipe de revenir dans le match dominé par les Camerounaises à Douala, en mai dernier.

Très forte mentalement, celle qui a joué pour les sélections U17, U20 et senior ne s'est pas démontée lors des tirs au but à Bamako lors de la manche retour des éliminatoires de la CAN 2022.

"Elle avait fait preuve d'un gros caractère et elle a transformé son tir au but", avait confié à l'APS Seyni Ndir Seck, la présidente de la Commission du football féminin.