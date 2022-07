Sénégal: Diourbel - Le nouveau gouverneur a pris fonctions

Diourbel — Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a procédé, mardi, à Diourbel (centre), à l'installation officielle du nouveau gouverneur de ladite région, Ibrahima Fall.

M. Diome a salué les "qualités à la fois intellectuelles, professionnelles et hautement humaines" de M. Fall, qui succède à Gorgui Mbaye, admis à la retraite.

Le nouveau de gouverneur de la région a été préfet de Diourbel pendant six ans, après avoir dirigé les départements de Médina Yoro Foulah (sud), Birkelane (centre) et Kanel (nord).

Il est connu pour "ses aptitudes professionnelles, sa rigueur dans le travail et le respect strict des valeurs républicaines", a dit le ministre de l'Intérieur.

Ibrahima Fall a pris en main la région où se trouve la deuxième ville du pays sur le plan démographique, Touba en l'occurrence, a souligné M. Diome, l'invitant à veiller notamment au suivi des projets et programmes que l'Etat y met en œuvre.

La sécurité est également un volet important de l'administration de la région de Diourbel, a-t-il dit lors de la cérémonie de passation de service entre le nouveau gouverneur et son prédécesseur, en présence de représentants des autorités religieuses et coutumières et d'élus locaux.

"Je vous exhorte à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation des personnes et des biens, avec l'aide des forces de défense et de sécurité", a recommandé Antoine Diome au gouverneur.

Ibrahima Fall a promis de défendre "l'intérêt général" et "l'autorité de l'Etat" quelles que soient les "circonstances", mais aussi "de la manière la plus juste et la plus équilibrée".