Afrique: [CAN 2022] - Sabah Seghir (Maroc) - "Le match contre le Sénégal va être très compliqué"

interview

Au micro de Dounia Mesli après la victoire face à l'Ouganda, Sabah Seghir se projette déjà sur le match face au Sénégal.

Journaliste - Comment avez-vous abordé ce match ?

Joueuse - On est très contentes d'avoir eu ce résultat. Le match contre le Sénégal va être très compliqué. On le sait, c'est un bon adversaire. C'est à nous de bien nous préparer et bien récupérer pour bien aborder ce match.

Journaliste - Vous êtes surpris par cette équipe du Sénégal ?

Joueuse - Non parce que on est dans une compétition internationale et on sait que toutes les équipes qui sont là méritent donc ce sont toutes des très bonnes équipes.

Journaliste - Sur l'égalisation du Sénégal

Joueuse - On est tous impliqués. Que ce soit les filles qui sont sur le banc, on est toutes là pour la victoire et cela s'est prouvé aujourd'hui avec l'entrée des joueuses qui ont fait la différence.

Journaliste - Le but sur coup de pied arrêté, est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé

Joueuse - Forcément on prépare tous les aspects du jeu et en partie les coups de pieds arrêtés aussi