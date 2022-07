Afrique: [CAN 2022] - Reynald Pedros (Coach Maroc) - "On est très heureux d'être qualifiés "

interview

En conférence de presse d'après match, l'entraineur du Maroc Reynald Pedros s'est dit satisfait du parcours de son groupe et également satisfait de son groupe.

Journaliste - sur le Sénégal

Coach - C'est une équipe qui est très compétitive, on va prendre ce match très au sérieux, c'est une très bonne équipe, on va jouer cette finale pour la première place.

Journaliste - sur le match

Coach - On est très heureux d'être qualifiés pour les quarts de finale, maintenant il faudra batailler. Il y a eu deux mi-temps, on s'est reposé sur nos acquis, et en deuxième mi-temps j'ai retrouvé une équipe très conquérante qui ne voulait rien lâcher

Africa Top Sports - On a senti à l'heure de jeu que vous vouliez remettre du rythme au sein de votre équipe, qui avait levé le pied juste après l'ouverture du score. On a le sentiment que l'équipe du Maroc a des armes également sur son banc, pas seulement dans l'équipe alignée d'entrée, à l'image de Sanaa Mssoudy ?

Coach - A l'heure de jeu il nous fallait dans le cœur du jeu donner un peu plus de profondeur. C'est vrai que Sanaa a déjà occupé ce poste de numéro 10, deuxième attaquante. On avait senti qu'il nous fallait un petit peu de monde pour trouver cette deuxième passe vers l'avant et elle se projette aussi. Quand on a un tournoi comme cela on répète aux joueuses que le plus important c'est le groupe. D'autres démarrent et il y en a d'autres qui finissent. C'est un bonheur pour tout le monde.