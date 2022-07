Cote d'Ivoire: RHDP - Louis Kouakou-Habonouan met sur pied un réseau pour la valorisation des actions du chef de l'Etat

Le secrétaire national chargé de la mobilisation au RHDP, Louis Kouakou-Habonouan, veut s'appuyer sur les GRINS (groupements de réflexion d'intérêt national et social) de Côte d'Ivoire pour créer un vaste réseau national de mobilisation sociale et communautaire (RNMSC). Et ce, en vue des joutes électorales à venir. A cet effet, il a échangé, le samedi 2 juillet, avec les coordonnateurs des GRINS venus des 14 districts du pays pour leur présenter sa vision sur la manière de conduire la mobilisation dont il a la charge au sein de son parti.

A la salle de réunions Alassane Ouattara du siège régional du RHDP qui a servi de cadre à la rencontre, Louis Kouakou-Habonouan a indiqué que l'objectif visé est de faire en sorte que le RHDP conserve le pouvoir en 2025 afin que le pays puisse continuer sa marche glorieuse vers le développement.

" Avec le pouvoir d'Etat, le Président Alassane Ouattara est en train d'élargir les sillons tracés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le Président Félix Houphouët-Boigny. Il faut que ce travail se poursuive et pour ce faire, nous devons conserver le pouvoir en nous mobilisant davantage ", a-t-il insisté.

Pour lui, la victoire de la présidentielle de 2025 passe nécessairement par celle des élections locales de 2023. C'est pourquoi, il a exhorté ses hôtes à se déployer partout afin de ratisser large pour que le parti puisse avoir le maximum de communes et de régions, à l'issue du scrutin de 2023. " Le parti qui va remporter les élections locales sera prêt pour 2025. Nous n'avons pas le choix.

Il nous faut gagner ces élections pour atteindre notre objectif qui est de conserver le pouvoir d'Etat ", a-t- il martelé avant de dévoiler sa stratégie. " Autour du réseau qui a pour noyau les GRINS, vont se tisser toutes les autres couches que sont les forces vives.

Ensemble, nous allons construire, parfois déconstruire ce qui a été dit de négatif contre le RHDP et son leader par nos adversaires et toujours galvaniser nos militants, sympathisants et les forces vives au niveau national et dans la diaspora ", a conclu le secrétaire national.

Tour à tour, Haïdara Amidou et Kamagaté Ibrahim, respectivement président régional (Gbêkê) et président national des GRINS, ont invité tous les coordonnateurs à s'impliquer véritablement pour le succès de ce projet en vue d'assurer une victoire éclatante du parti présidentiel à toutes les élections futures.