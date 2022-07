Cote d'Ivoire: Médias - Le Patriote, le parcours édifiant d'un journal de combat depuis 31 ans

Son histoire est hors du commun, dans le landernau médiatique, tant en Côte d'Ivoire, en Afrique que dans le monde ! Le Patriote, votre journal, c'est de lui qu'il s'agit, totalise, ce jour 5 juillet 2022, trente et un ans de vie dont vingt-trois dans sa version quotidienne.

De l'avis de tous les acteurs du monde des médias et de l'opinion, cette longévité du Patriote - édité par la société Mayama Editions et Production - sur le marché de la presse ivoirienne, est une performance à nulle autre pareille. Surtout, dans un secteur d'activités où totaliser une décennie d'existence, pour un journal, est une sacrée prouesse !

Mais, au-delà de ça, Le Patriote reste, malgré les années, l'un des meilleurs journaux d'information, d'opinion et, surtout, de combat pour la liberté et la démocratie en Côte d'Ivoire.

Dans cette marche de la jeune histoire de la Côte d'Ivoire, votre journal a porté ce combat à plusieurs niveaux.

Le premier niveau, c'est celui de la défense des idéaux de paix et de construction de la jeune nation qu'incarnait "le Père de la Nation", le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne qui, face à une conjoncture mondiale défavorable, avait fait appel, à ses côtés, un jeune technocrate, Alassane Ouattara, pour relever l'économie nationale.

En effet, excédé par des attaques gratuites et inutilement outrancières des journaux de l'opposition radicale, à cette époque incarnée par Laurent Gbagbo, contre "le Vieux sage" et son brillant Premier ministre, Alassane Ouattara, un jeune qui sortait fraichement des études universitaires, Hamed Bakayoko décide alors de créer un journal : Le Patriote.

Paraissant en version hebdomadaire, le canard démontrera, par la pertinence des écrits et la profondeur des dossiers et reportages, la vision de Félix Houphouët-Boigny. Celle de consolider les acquis dans la construction d'un Etat-nation. C'est-à-dire, un pays où l'Ivoirien du Sud est le frère de celui du Nord et celui de l'Est se reconnait en l'autre du Centre et de l'Ouest.

Après le rappel à Dieu du père de la nation, Henri Konan Bédié, une fois parvenu au pouvoir, va axer un pan de sa gouvernance sur "l'Ivoirité" ! Ce vocable, maladroitement exploité par son régime, finira par consacrer la catégorisation des Ivoiriens avec pour, entre autres, corollaires le délit de faciès, le déni de nationalité et bien d'autres antivaleurs qui vont déganter la cohésion nationale.

Forger l'opinion par la pertinence des écrits!

Le tout Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, sera même traité de "non ivoirien". Avec lui, des communautés entières et des personnalités nationales ayant exercé de hautes fonctions dans l'administration et dans des institutions internationales.

Durant la quasi-totalité du mandat du président Bédié, la Côte d'Ivoire va baigner dans un climat sociopolitique délétère.

Le Patriote qui dénonçait toutes les tares et autres atteintes à la cohésion nationale sera dans l'œil de cyclone. Hamed Bakayoko, le fondateur du journal, par ailleurs, Directeur de publication, sera arrêté, emprisonné et Le Patriote sera fermé !

Après sa sortie de prison, les choses ne s'étant guère améliorées, Hamed Bakayoko décide de remettre Le Patriote dans les kiosques.

Ainsi, le 5 juillet 1999, toute la Côte d'Ivoire reverra, sur le marché de la presse, Le Patriote. Cette fois-ci, le journal parait en version quotidienne. C'est une véritable révolution dans le paysage médiatique qui s'opère en ce moment.

Le Patriote est le premier journal à éditer sa première de couverture et des pages intérieures en quadrichromie, c'est-à-dire en couleurs.

Quant au contenu du journal, la transmutation est frappante. Des reportages, des dossiers fouillés, qui épousent la proximité et le quotidien des Ivoiriens, sont publiés, selon les règles du code d'éthique et la déontologie du journalisme.

Le journal va, alors, pulvériser des records de ventes ! De 70 à 100 mille exemplaires, par jour, seront vendus sans aucun retour en invendus. Plusieurs décennies durant, le journal caracole en tête des ventes.

Entre temps, la situation politique ne s'étant pas améliorée, le 24 décembre 1999, une junte militaire conduite par le Général Robert Guéi dépose Henri Konan Bédié et s'en suit une transition militaire. Là encore, Le Patriote ne sera pas sorti de l'auberge. Robert Guéi, dans sa volonté de confisquer le pouvoir d'Etat, écarte plusieurs poids lourds du paysage politique ivoirien au nombre desquels l'ancien Premier ministre, Alassane Ouattara. Et Le Patriote qui défend les idéaux de paix, de démocratie et surtout, le rassemblement de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire est encore bâillonné.

Lorsque Robert Guéi est chassé du pouvoir par Laurent Gbagbo, via une insurrection militaro-civile, les responsables et travailleurs du journal avaient jubilé ! Pour eux, plusieurs décennies de musèlement allaient ainsi prendre fin. Surtout que Laurent Gbagbo, qui se faisait passer pour le chantre de la démocratie, arrivait aux affaires.

La foi en des idéaux !

Mais, quel ne fut l'étonnement du journal de broyer du noir et boire le calice du bâillonnement jusqu'à la lie ! Sur le marché, des exemplaires entiers, au fil des jours, sont déchirés par des jeunes manipulés et abusivement qualifiés de "patriotes", la nébuleuse de désœuvrés dirigée par Charles Blé Goudé.

Les journalistes sont, le clair du temps, brutalisés et séquestrés sur des lieux de reportage. C'est le cas de Charles Sanga, actuel Directeur de publication et le photographe feu Diarra Ibrahim qui, au cours d'une cérémonie officielle à Yamoussoukro, ont été agressés par des éléments de la Garde présidentielle de Laurent Gbagbo. Certains journalistes ont été menacés ou ont subi des manœuvres d'intimidation à cause de leurs sympathies politiques supposées avec le RDR d'Alassane Ouattara.

Pis ! Dans la matinée du 4 novembre 2004, après le sit-in des "femmes patriotes", devant l'Etat-major des armées au Plateau, les hommes de Blé Goudé mettent le cap sur le siège du journal en Zone 4 à la Rue Paul Langevin. Ils aspergent l'imprimerie, la rédaction, les bureaux de l'administration et les véhicules au parking de liquide inflammable. Ils réduisent ainsi à néant tout l'outil de production de la société. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine.

Une réunion de crise tenue par le Directeur de publication et l'ensemble de la Rédaction décide de poursuivre l'édition du journal en travaillant dans la clandestinité. Ils rassurent le promoteur Hamed Bakayoko qui émettait des réserves vu la sécurité délétère dans le pays. Mais, il fallait être le pion essentiel de l'assurance des Ivoiriens, de la direction du RDR et des militants de ce parti en des lendemains meilleurs, en dépit du fait que Laurent Gbagbo et la soldatesque à ses ordres font régner la psychose. Le Patriote devrait paraitre. Et le lendemain même de l'incendie, le journal était dans les kiosques!

Quand, en 2011, Alassane Ouattara, à la régulière dans les urnes, bat Laurent Gbagbo, Le Patriote change alors de paradigme.

D'un journal de l'opposition, il réussit à faire sa mue pour devenir le paraclet de l'accompagnement des actions de développement et de reconstruction de la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara.

Du programme " Vivre ensemble " à " la Côte d'Ivoire Solidaire ", et dans la perspective de "Vision Côte d'Ivoire 2030", Le Patriote se fait le porte étendard de l'implémentation et de toute la politique socio-économique, sportive et culturelle du premier citoyen ivoirien.

Par-dessus tout, Le Patriote a traversé le temps et tous les régimes. Votre journal a vu des vertes et des pas mures. Mais, il ne s'est jamais écarté de la ligne éditoriale que Hamed Bakayoko lui a tracée : protéger, défendre les idéaux de paix, de cohésion et de développement qu'incarnent Alassane Ouattara !

Heureux et saint anniversaire à nous !