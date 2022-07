Afrique: CAN féminine maroc 2022-senegal-burkina (1-0) - les "lionnes" en quarts

L'équipe féminine de football du Sénégal a passé un cap hier, mardi 5 juillet au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en s'imposant face à celle du Burkina Faso (1-0), en match comptant pour la 2ème journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine " Maroc " 2022. Avec cette victoire à l'arrachée, les "Lionnes" s'offrent une qualification historique en quart de finale.

Après sa probante succès contre l'Ouganda (2-0), lors de la première journée de la CAN, l'équipe du Sénégal a enchaîné en s'imposant face au Burkina Faso (1-0) hier, mardi 5 juillet à Rabat dans le groupe A. Les "Lionnes" ont littéralement arraché cette deuxième victoire à l'issue d'une rencontre indécise d'un bout à l'autre. Dos au mur suite à sa courte victoire concédée devant le Maroc (1-0), les Etalons dames n'ont pas laissé de répit aux Sénégalaises qu'elles ont d'entrée imposé un jeu à la fois athlétique et agressif. Malgré leur domination sur la possession, les coéquipières de Ndeye Awa Diakhaté et Haby Baldé se montrent maladroites en attaque. Moins dominatrices au milieu de terrain, les "Lionnes" vont vite subir les multiples assauts des partenaires de Rasmata Sawadogo.

Sans grand dommage, puisque les Lionnes ont pu se reposer sur la solidité et le caractère de la défenseure Mbayang Sow. Intraitable, elle permet de garder la cage de la gardienne Tening Sarr, inviolée pendant toute la partie.

Les deux équipes regagneront le vestiaire sur cet score nul et vierge (0-0). Au retour sur la pelouse, les Lionnes affichent de bonnes intentions en attaque mais se heurtent à une défense burkinabé bien regroupée. A la 59ème minute, le coach Mame Moussa Cissé effectue un double remplacement à la 59ème minute avec les sorties de Haby Baldé et de Safietou Sagna remplacées respectivement par Hapsatou Malado Diallo et Edmée Diagne. Pour forcer la décision, le coach fait rentrer à nouveau Korka Fall à la place de Ndeye Awa Diakhaté et Astou Ngom à celle de Ngenar Ndiaye. Coaching gagnant !

Puisque la remplaçante Malado Diallo, va obtenir un penalty après une petite charge en pleine surface alors qu'elle filait tout droit vers les buts. Le recours à la VAR allait confirmer la décision. Korka Fall se chargeait de transformer à la 84ème minute le penalty permettant au Sénégal d'arracher le gain de la partie.

En remportant son deuxième match dans cette CAN féminine, le Sénégal valide son ticket pour le top 8 de la compétition.

Pour la première fois de son histoire, les Lionnes franchissent pour la première fois

le deuxième tour d'une CAN de football féminin. En attendant les Lionnes vont se mesurer demain vendredi 8 juin, leur ultime match contre le Maroc, pays organisateur pour la première place du groupe A.

Quant aux Etalons Dames, elles espèrent décrocher la meilleure troisième place synonyme de qualification en quart de finale.