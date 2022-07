Congo-Kinshasa: Hema et Lendu encouragés à s'investir pour le retour de la paix en Ituri

Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lossa, a encouragé, mardi 5 juillet, les communautés Hema et Lendu à s'investir pour le retour de la paix et la cohabitation pacifique.

Dieudonné Lossa a lancé cet appel au cours de la journée de consultations sur les priorités de la paix organisée, à Bunia, chef-lieu de l'Ituri.

A l'occasion, le vice-gouverneur de cette province, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, a exhorté les Hema et Lendu à régler définitivement leurs différends pour l'intérêt suprême de la population :

" Peuple iturien, Hema et Lendu, vous êtes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bons et prenez le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Ituri meilleur ".

Pour cet officier de la police nationale, la province de l'Ituri est don béni de Dieu et ses communautés devront juste s'aimer pour son développement.

" Vous avez de l'or, de diamant, de l'or, de l'uranium, du pétrole, les poissons et un sol arable mais vous manquez un cœur d'amour. Il est temps que vous regardiez dans les yeux, Hema et Lendu, et transcendiez vos problèmes parce que l'avenir de vos enfants et familles en dépend ", a-t-il poursuivi.

Des notables et chefs coutumiers de l'Ituri ont pris part à ce forum de la paix.

En mars dernier, les Hema et Lendu avaient plaidé pour la mise en œuvre du programme de désarmement et démobilisation des miliciens pour décanter la situation sécuritaire dans cette province.