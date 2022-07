Cote d'Ivoire: Le projet Y4 ou voie de contournement de la ville d'Abidjan, très attendu dans la perspective de la Can Foot 2024

« On ne mange pas goudron. Mais les routes bien cyclables contribuent mieux transporter les personnes et les biens dans d’excellentes conditions ». Dit-on à Abidjan. Le gouvernement ivoirien l’a si bien compris, qu’il n’est pas faux de dire qu’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, est une ville en perpétuel chantier depuis ces dix dernières années.

Le troisième pont d’Abidjan qui enjambe la lagune Ebrie, pour rallier la Commune de Cocody à celle de Marcory, est déjà une amorce fort réussie de résolution de la problématique de désengorgement de la circulation à Abidjan. Mais ça ne suffit pas ! d ’ autres projets structurants sont en cours ou dans le pipe.

Ainsi, selon la Direction générale de l’Agence de gestion des routes,( Ageroute), « Le projet de construction de la Y4 ou voie de contournement d’Abidjan actuellement en cours peut être considérée comme une révolution. La Y4 est une véritable alternative pour les usagers soucieux d’éviter de traverser le cœur d’Abidjan pour aller du nord au sud de la capitale économique ».

Aussi, ajoute la même la même source, ce projet se subdivise en deux phases.

« La phase 1 consiste en la construction d’une route neuve en 2 fois 2 voies à partir de la jonction Boulevard de France redressée-Boulevard Mittérand jusqu’au carrefour d’Alépé sur une longueur 13, 4 kilomètres avec un terre-plein central de 12 mètres » précisent les experts de l’Ageroute. Par ailleurs, la réalisation de cette phase prévoit la construction de 10 ouvrages d’art dont 3 échangeurs sur des carrefours importants que sont les jonctions.

Nous avons :

- Y4 - Boulevard Mitterand

- Y4 – Route Saint Viateur

- Y4 – Boulevard André Latrille

Quant à la phase 2 du projet, d’une longueur de 12,3 kilomètres consiste en la Construction d’une route neuve en 2x2 voies, à partir du carrefour de la route d’Alépé, jusqu’au Stade Olympique d’Ebimpé sur une longueur de 12,3 Km avec un terre-plein central de 12 mètres.

Cette phase 2 prévoit également la construction de dix-neuf ouvrages d’art dont trois carrefours que sont :

- Jonction Y4-Route Alepé

- Jonction Y4-Boulevard Mohamed VI

- Jonction Y4-Sortie Est.

Aussi, il est prévu l’éclairage public sur l‘ensemble des deux phases du projet soit sur 25,7 kilomètres et la construction de deux clôtures de protection le long de la voie autoroutière. En réalité, à terme, la Y4 se présentera comme une somme de projets constituant l’Autoroute de Contournement qui reliera Port Bouet, Cocody ,Abobo et Anyama. Il part de l’Aéroport Félix Houphouët Boigny dans la commune de Port Bouet pour traverser Koumassi et arriver à Cocody du côté de Mpouto.

« A partir de Mpouto, la Y4 se prolonge en 2 fois 2 voies jusqu’au Collège International Jacques Prévert sur le Boulevard de France Redressé ; avant de traverser le Boulevard Mitterand en son rond-point, non loin du nouveau camp militaire d’Akouédo et continuer jusqu’au Collège Saint Viateur à Cocody palmeraie ; gagner ensuite le Boulevard Mohamed VI à hauteur de la morgue de la commune d’Anyama avant de parvenir au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, puis l’Autoroute du Nord pour enfin rejoindre le carrefour de Jacqueville ; point d’alternative ouvrant sur le pont de Jacqueville, la ville de Dabou et la Nouvelle route côtière » détaille la fiche technique dudit projet au quelle nous avons eu accès.

D’un coût global de 331,8 millions d’euros, soit environ 217 milliards de Fcfa (dont 9 milliards de Fcfa de l’État ivoirien et 38 milliards de Fcfa du secteur privé sous forme de Partenariat Public Privé (Ppp), le projet va financer quatre chantiers sur une période de 7 ans.

Indiquons qu’en 2018, un financement de 260,5 d’environ 170 milliards FCFA, avait été obtenu par l’État ivoirien auprès de la Banque mondiale par l’État ivoirien auprès de la Banque mondiale.

Qui devrait contribuer à financer la réalisation de la section 2 de l’Y4, l’aménagement de la section 3 de cette autoroute, la construction de l’échangeur du carrefour Akwaba et la construction d’une plateforme logistique (comprenant des parcs de stationnement court et long séjour pour les camions poids lourds).

«Sa livraison était prévue pour juin 2022. Mais son exécution connait un grand retard. Non seulement à cause de la pluie, mais à cause de la libération de l’emprise de l’ouvrage par des occupants qui ont pourtant été dédommagés. Mais qui trainent les pieds pour partir. Son achèvement devra coïncider donc avec celui du pont de Yopougon en construction sur la lagune et qui doit relier le Plateau, le quartier » nous dit-on.

Le Premier ministre Patrick Achi, ancien ministre des Infrastructures économiques, très au fait du projet en question, suit les travaux de très près, dans la perspective de la Can football 2024 en Côte d’Ivoire. Notons que la réalisation de la Y4 s’inscrit dans le cadre du Projet de Transport Urbain d’Abidjan (Ptua).