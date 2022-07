Afrique: La CEA indique l'importance de la modernisation des Systèmes statistiques nationaux

La Commission économique pour l'Afrique (Cea) a rappelé l'importance de moderniser les systèmes statistiques nationaux pour l'élaboration des plans de développement des pays.

M. Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la statistique (Acs) de CEA l'a souligné au cours d'une conférence de presse virtuelle tenue le mardi 5 juillet 2022 et qui avait pour thème « Transformer et moderniser les systèmes statistiques nationaux en Afrique ».

Une rencontre durant laquelle il a souligné l'important de transformer et de moderniser les systèmes statistiques nationaux en Afrique, afin de répondre à toutes les questions de données nécessaire pour l'élaboration des plans de développement nationaux.

L'importance des données statistiques est récemment démontrée par la mesure de l'impact du COVID-19 sur les enquêtes menées en Afrique en mi-avril 2020.

Ce face-à-face avec les journalistes était également une opportunité pour M. Chinganya de faire le point sur l'état de la transformation et de la modernisation des Systèmes statistiques nationaux africains (Ssn).

À cela, s'ajoutent les contraintes de capacité pour s'adapter et la mise à disposition de données et de statistiques pour suivre et gérer la crise.

Sur cette lancée, il a souligné que la production de données de l'IPC s'est temporairement arrêtée dans un certain nombre de pays africains, tandis qu'elle s'est poursuivie dans les pays développés.

Devant cet état de fait, ce responsable de la CEA interpelle les chefs d'Organismes nationaux de statistique et le Groupe Africain sur la Transformation et la Modernisation des SSN sur la nécessité d'orienter et coordonner stratégiquement les travaux de transformation et de modernisation des systèmes statistiques nationaux en Afrique.

Y parvenir reviendrait, selon lui, à passer par un processus consistant à un appui au recensement électronique dans les pays et liste des pays jusqu'à présent, y compris un total de ceux qui ont effectué des recensements.

À cela, s'ajoute le travail sur l'amélioration de la collecte de données pour l'IPC, mais également sur l'utilisation de méthodes modernes de collecte de données, y compris l'amélioration du CRVS et faire par la numérisation et intégration des initiatives de science des données.

Le Directeur du Centre africain pour la statistique salue les travaux en cours dans la démographie et les statistiques effectués dans certains pays d'Afrique.

Il s'agit des recensements numériques développant et déployant des applications informatiques qui améliorent la qualité, la rapidité et l'efficacité de la production de données dans six pays comme Nigéria, Zambie, Maurice, Togo, Libéria et Seychelles.

A cela s'ajoute le soutient du partage de tablettes entre quatre pays africains dont Togo, Gambie, Sierra Leone et Burundi. Sans oublier l'appui à la planification du recensement en Somalie.

Sur le plan du renforcement de l'identité juridique en Afrique, le continent travaille à soutenir l'intégration de l'état-civil et de la gestion de l'identité dans 10 pays notamment Burkina Faso, Malawi, Lesotho, Angola, Tchad, Guinée équatoriale, RDC, Somalie, Eswatini, Guinée Bissau.

Dans cette même dynamique s'ajoute la volonté de relier le secteur de la santé à l'état-civil dans 10 pays ainsi que la promotion de l'utilisation de la technologie pour e-CRVS et e-ID qui fournissent la plate-forme d'interopérabilité et de partage de données en temps réel dans 10 pays.

Le continent note également la production et à l'utilisation de données de qualité sur le genre, le soutient à la production et l'utilisation de données de qualité sur le genre dans le cadre du programme Gender Data Network.

Sans oublier le renforcement des capacités pour les systèmes de statistiques et de suivi du genre dans quatre pays fragiles comme Zimbabwe, Soudan du Sud, Mozambique et Burundi.