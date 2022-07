Afrique: CAN 2022 féminine - Forfait d'Asisat Oshoala, superstar du foot féminin africain

Asisat Oshoala est forfait pour la suite de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2022), a annoncé la Fédération nigériane de football ce 6 juillet 2022, à cause d'une blessure à un ligament d'un genou. C'est un gros coup dur pour les Nigérianes, triples championnes d'Afrique, et pour la compétition, l'attaquante du FC Barcelone étant une icône du foot féminin sur le continent.

Elle avait quitté la pelouse du Complexe Sportif Heritier Moulay El Hassan la tête basse et en traînant la jambe : Asisat Oshoala n'est pas repartie de ce choc face à l'Afrique du Sud avec une défaite. Elle a aussi glané une blessure durant la rencontre synonyme de forfait pour la suite de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2022). " Tristes nouvelles du camp des Super Falcons, a tweeté la Fédération nigériane (NFF). L'attaquante d'élite Asisat Oshoala est out de la CAN 2022 en cours. Elle a subi une tension du ligament collatéral médial de grade 2 lors du match contre l'Afrique du Sud. Elle doit rentrer en Espagne jeudi. Guéris vite Asisat ! "

La co-meilleure buteuse du dernier Championnat d'Espagne rentre donc au FC Barcelone alors que le Nigeria brigue un 12e titre en 14 éditions, ce qui serait le quatrième de suite. C'est évidemment une très grosse perte pour le tournoi mais aussi pour des Nigérianes, dominées par leurs grandes rivales sud-africaines.

Pourtant, le sélectionneur de l'équipe du Nigeria Randy Waldrum s'est agacé en conférence de presse des questions sur le forfait de son joyau, avant une rencontre cruciale face au Botswana : " Je ne souhaite vraiment pas commenter où mes joueuses en sont en termes de blessures, de maladies ou d'autres problèmes. Laissons respectueusement celle-ci tranquille. Nous, nous attendons le prochain match avec impatience. Le point positif pour nous, c'est que nous avons beaucoup de super joueuses. " La plus talentueuse d'entre elles, élue quatre fois Joueuse africaine de l'année, manquera toutefois à l'appel.