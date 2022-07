Congo-Kinshasa: Migration - Gentiny Ngobila veut identifier tout étranger habitant Kinshasa

Le gouverneur organise une campagne d'identification ainsi que de délivrance de la carte de résidence pour étrangers présent dans la capitale congolaise.

Le gouvernement provincial de Kinshasa informe tous les expatriés adultes, étudiants, missionnaires et mineurs à partir de six ans résidant dans la capitale congolaise qu'il procédera à l'identification de tous les étrangers habitant Kinshasa et à la délivrance de la carte de résidence pour étrangers. Un document signé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, juillet courant, parvenu à notre rédaction, indique que cette opération qu'il dit conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo devrait commencer le 5 juillet 2022.

Dans l'optique de cette démarche, le gouvernement de Kinshasa invite tous les étrangers concernés à se présenter dans les dix jours, à compter du 5 juillet, à la Commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour étrangers.

Le siège de ladite commission, note l'Hôtel de ville de Kinshasa, est situé au deuxième étage de l'immeuble Hamadan, dans la concession de l'Eglise du Christ au Congo, au n°76 de l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe. Selon ce communiqué, sont exemptés de cette procédure les membres du corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants mineurs non mariés vivant sous leurs toits.

Le gouvernement de la capitale congolaise menace, par ailleurs, de sanction tout étranger qui ne se conformera pas à cette exigence. " La ville prévient, en outre, qu'est passible d'une amende équivalent à 50% du montant à acquitter en sus du principal, l'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte de résidence dans le délai requis et ce, sans préjudices des sanctions prévues par la législation en matière de la police des étrangers ", peut-on lire dans ce communiqué.

Une façon de renflouer les caisses

Réagissant à cette démarche, le président de la Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP), Emmanuel Adu Cole, fait remarquer que le gouvernement provincial de Kinshasa n'a pas précisé, dans son communiqué, le prix de l'achat de cette carte pour étrangers. Pour cette activiste de défense des droits de l'homme, cette décision de l'Hôtel de ville de Kinshasa n'est ni plus ni moins qu'une façon pour le gouvernement provincial de renflouer ses caisses. " C'est une façon d'avoir de l'argent auprès des étrangers. Cette carte de résidence existe, d'ailleurs, depuis longtemps.

Mais sa délivrance a été suspendue par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération. Et maintenant, nous ne connaissons pas la motivation de l'Hôtel de ville qui ne donne qu'un court délai à l'obtention de cette carte. Du 5 au 15 juillet, c'est impossible ", a souligné cet activiste des droits de l'homme de nationalité libérienne.

Pour Emmanuel Cole, compte tenu du grand nombre des étrangers résidant à Kinshasa, il faudrait au gouvernement provincial de donner au minimum trois mois à ces derniers pour obtenir cette carte de résidence. Pour lui, l'impossibilité de satisfaire à la demande de tous les étrangers à cause de ce court délai imparti pourra constituer l'occasion pour certains policiers et membres de services de sécurité véreux de tracasser les étrangers habitant Kinshasa et qui ne seront pas en mesure de se procurer cette carte de résidence.

" L'Hôtel de ville de Kinshasa devrait être très clair en fixant déjà le montant à payer. Sinon, nous devons nous attendre à toutes sortes des tracasseries policières sur les étrangères à Kinshasa. Et c'est vraiment regrettable pour un pays qui me semble être un Etat de droit ", a-t-il regretté.