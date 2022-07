Gabon: L'UNFPA lance l'atelier d'élaboration du 8e Programme 2023-2027 avec le pays

Ces travaux font suite à l'atelier d'orientation tenu le 23 juin dernier à Libreville ayant permis d'identifier avec les partenaires clé du Programme, les axes stratégiques d'intervention du CPD8. Les travaux qui se tiennent du 4 au 7 juillet prochain au Cap Estérias, présenteront les orientations du CPD 2023-2027 tenant compte des résultats des travaux de l'Atelier sur le recueil des orientations stratégiques pour aboutir à l'élaboration du 8e programme de coopération.

Le 8e programme de coopération est élaboré selon un processus participatif incluant le gouvernement, les partenaires au développement, la société civile et les représentant des populations minoritaires. Dr. Agathe Lawson, Représentant Résident a.i. de l'UNFPA Gabon prenant la parole en premier a exprimé toute sa fierté de prendre la parole à l'occasion du présent atelier qui va permettre de poursuivre la réflexion pour l'élaboration du 8e Programme de coopération entre le Gabon et l'UNFPA pour la période 2023-2027, non sans remercier toutes les parties prenantes.

Le bureau UNFPA du Gabon, a amorcé depuis la semaine dernière le processus de formulation de son 8e Programme de coopération avec le gouvernement gabonais. "Ce programme s'inscrit dans un cadre qui intègre à la fois les priorités nationales, les engagements du Système des Nations Unies (SNU) en réponse aux besoins nationaux ainsi que les orientations et axes stratégiques déclinés dans le Plan Stratégique 2022 - 2025 de l'UNFPA." A-t-elle indiqué.

Dr Agathe Lawson a par ailleurs précisé que : "L'objectif du présent atelier est donc de s'accorder sur le contenu de ces axes stratégiques d'intervention et d'élaborer le CPD8 tenant compte des défis actuels, des synergies, des complémentarités et de la coordination programmatiques. Je suis persuadé que vos contributions et expertises couplées à la qualité des échanges, permettront de disposer d'un Programme ambitieux et innovant en faveur de la santé de la reproduction et la protection, des femmes et des jeunes, filles et garçons, en particulier les plus vulnérables."

Au nom du Ministre de l'Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou empêchée, Adrien Ella Abessolo, Directeur Général de la Prospective a procédé au lancement des travaux en rappelant aux participants que " Le Gabon, à l'instar d'autres pays, s'est résolument engagé dans la mise en œuvre des Agendas 2063 et 2030 des Objectifs de Développement Durable.

Pour réaliser cet engagement, le Gouvernement s'appuie aujourd'hui sur la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Emergent qui a été décliné récemment en Plan d'Accélération de la Transformation dont l'objectif est de moderniser l'économie gabonaise, la diversifier et de permettre à chaque gabonais d'accéder à un niveau de vie décent.

C'est la raison pour laquelle, le 8ème Programme que nous nous apprêtons à élaborer devra remplir en plus des objectifs du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'exigence de convergence avec les engagements du Gabon à l'international et les objectifs nationaux, cela pour une meilleure appropriation du Programme par le Gouvernement."

Idrissa Karobé, Consultant UNFPA, a indiqué qu'au sortir de ces travaux, il y aura un draft zéro de ce programme. Il faudra encore le l'améliorer, " parce qu'il y a des termes clés qu'il faut avoir dans le document. Il y a un nombre de mots qu'il ne faut pas dépasser. Donc il faut travailler à condenser les idées de telles sortes que ce soit compréhensible. A la suite de cela, il faut que le gouvernement lise et soit d'accord avec ce qui est proposé. Ensuite, il faudra le soumettre au bureau régional UNFPA pour un avis".

Les parties prenantes à élaboration de ce programme ont jusq'au 1e août prochain pour peaufiner le document.