Angola: Le pays prévoit un taux d'électrification de 50%

Luanda — Porter le taux d'accès à l'électricité dans le pays à 50%, d'ici 2025, est le principal défi du ministère de l'Énergie et de l'Eau, a annoncé mardi, à Luanda, le titulaire du portefeuille, João Baptista Borges. João Baptista Borges, qui s'exprimait à l'ouverture de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables en Angola 2022, a déclaré que son département travaillera pour atteindre l'objectif d'électrification, avec une augmentation de 7,2%, alors qu'il est actuellement de 42,8%, dans un univers de 33 millions d'habitants.

Pour atteindre cet objectif, il a indiqué que l'expansion de l'énergie était en cours, avec l'interconnexion des régions centre/sud et nord/est, intégrant au moins plus de sept provinces, ainsi que l'expansion du réseau de distribution à l'intérieur du territoire.

Il a souligné que la mesure permettra également d'économiser des centaines de millions de litres de carburant, consommés chaque année dans les centrales thermiques et de réaliser plus d'un million de nouveaux raccordements domestiques dans le pays.

Le gouvernant a également mentionné que l'objectif est d'atteindre au moins 72% de la contribution des sources propres dans la matrice énergétique d'ici 2025, en supposant le développement continu de la stratégie de sécurité énergétique et en assurant la construction de projets, avec de nouvelles sources d'énergie renouvelable non conventionnelle.

Le responsable a expliqué qu'entre 2017 et 2022, des progrès notables ont été réalisés dans le domaine de la production d'électricité, dont la capacité a atteint 6 gigawatts, avec une augmentation de plus de 50%.

Selon le ministre, la construction de la centrale hydroélectrique de Laúca (Malanje) et l'agrandissement de la centrale hydroélectrique de Cambambe (Cuanza Norte) ont contribué à ce que la matrice électrique devienne majoritairement renouvelable, avec 60 % de la production hydrique.

Il a ajouté qu'avec l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Caculo-Cabaça (Cuanza Norte) et la construction des parcs photovoltaïques prévus, la puissance installée dépassera 8 gigawatts et la contribution des sources renouvelables dans la matrice énergétique dépassera 72%, mettant l'Angola au premier rang des pays avec la plus forte pénétration des énergies renouvelables.

João Baptista Borges a dit que, récemment, deux projets d'électrification ont été approuvés, comprenant les régions de l'est et du sud, qui bénéficieront à plus d'un million de personnes, avec l'installation de 1 gigawatt d'énergie photovoltaïque.

Cette énergie photovoltaïque sera divisée en solutions " On-grid " et " Off-grid ", distribuées dans plus de 150 mini-grids et micro-réseaux, avec stockage dans des batteries.

Il a indiqué que cette année, 370 mégawatts de capacité photovoltaïque devraient être opérationnels, dont 270 dans des parcs connectés au réseau, à Benguela, et le reste dans cinq parcs hybrides à Kuito (Bié), Bailundo (Huambo), Lucapa (Lunda Norte) , Luena (Moxico) et Saurimo (Lunda Sul), avec des investissements publics.

Il a souligné qu'avec l'investissement privé, le parc photovoltaïque de Caraculo, avec 50 mégawatts, est en construction dans la province de Namibe, ainsi que le parc photovoltaïque de Quilemba, à Huíla, avec la même capacité, dans la phase finale.

En raison du potentiel élevé des ressources solaires, dont le rayonnement global et horizontal annuel moyen est compris entre 1 370 et 2 100 kilowattheures mètres carrés, permettra au pays de prendre des mesures plus importantes dans l'utilisation du soleil.

La Stratégie nationale pour les énergies renouvelables prévoit la possibilité d'installer des parcs solaires estimés à 55 gigawatts, soit près de 10 fois plus que toute la capacité de production actuellement installée dans le pays. Ce facteur sera important pour préserver les niveaux des réservoirs des principaux barrages et pour réduire la production thermique, tant au diesel qu'au gaz.

Lors de la conférence internationale de deux jours, sont abordées des questions telles que "L'état des lieux des énergies renouvelables en Angola et les opportunités pour l'avenir", "Cadre institutionnel et juridique", "Profil énergétique national", "Projets énergétiques Projets d'énergie renouvelable connectés au réseau ", " Projets d'énergies renouvelables hors réseau et autoconsommation ", " L'hydrogène vert pour la transition énergétique ", " Éducation et formation " et " Financement de projets d'énergies renouvelables ".