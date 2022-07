Algérie: Aid al-Adha - Seaal fixe un programme spécial d'AEP

Alger — Un programme spécial d'alimentation en eau potable (AEP) dans les wilayas d'Alger et de Tipaza a été mis en place par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) pour le premier jour de l'Aid al-Adha, a indiqué à l'APS son Directeur général Lyes Mihoubi.

M.Mihoubi a assuré que "tous les foyers au niveau d'Alger et Tipaza (que couvre la Seaal) seront alimentés le même jour et durant une bonne partie de la journée" consacrée au sacrifice du mouton à l'occasion de Aid al-Adha".

L'alimentation en eau commencera "tôt le matin" avec des apports supplémentaires produits et distribués à cette occasion pour répondre à la demande des citoyens au cours de cette journée de fête, a-t-il expliqué.

Le DG de Seaal a, toutefois, tenu à signaler que la journée de l'Aid al-Adha est une journée "exceptionnelle" en terme d'alimentation en eau potable, expliquant que la consommation journalière moyenne des foyers algérois "passe de 750 litre/foyer à près de 1.500 litres en, à peine, trois à quatre heures durant la matinée du premier jour de l'Aid al Adha, soit le double".

En retour, M. Mihoubi compte sur "l'apport des citoyens" en faisant preuve de "comportement modèle", ce qui implique "d'éviter toute forme de gaspillage et de consommer de manière rationnelle cette ressource qui reste relativement rare et sensible à gérer", en cette situation de stress hydrique, toujours d'actualité.

Cela afin que "tout le monde puisse profiter de cette ressource en ce jour sacré", a-t-il insisté ajoutant que ce dispositif spécial sera peu efficace s'il n'y pas de rationalisation de la consommation.

M.Mihoubi, a lancé, également, un autre appel à l'adresse des citoyens afin qu'ils "évitent de jeter tous déchets solides, tels que la toison du mouton, ses pattes ou ses cornes, dans le réseau d'assainissement (égouts)", ce qui pourrait endommager ce réseau en créant des bouchons dans les canalisations et des débordements des eaux usées et même bloquer les postes de relevage ou entraver le système d'épuration.

Il a, aussi, incité les citoyens à s'abstenir de lever les tampons de regards et de mettre les déchets de leurs moutons dans des sacs qu'ils pourront déposer dans les décharges prévues à cet effet.

Le DG de Seaal a souligné que des équipes techniques spécialisées seront mobilisées pour suivre en "instantané" l'évolution de l'AEP durant cette journée à travers le centre d'hypervision et de télé-contrôle de Kouba.

Cette cellule centrale sera en charge "de superviser toutes les opérations de production et de distribution", a-t-il précisé.

De plus, des équipes seront déployées sur terrain et veilleront à assurer les opérations techniques en intervenant, en cas de besoin, sur les réseaux d'eau et d'assainissement, notamment les stations d'épuration.

Aussi, des téléconseillers traiteront "en temps réel", les demandes des citoyens qui parviendront au centre d'appel de Seaal (1594) et sur les pages de proximité des réseaux sociaux de la société qui seront "opérationnels 24h/24h", a fait savoir M. Mihoubi.