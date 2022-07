Algérie: Larbaoui met en exergue les progrès importants accomplis par le pays dans le cadre des ODD

Alger — Le représentant permanent de l'Algérie aux Nations unies, Nadir Larbaoui, a mis en exergue les progrès "importants" accomplis par l'Algérie, dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, et appelé la communauté internationale à apporter "un soutien fort et massif" aux pays en développement pour leur permettre une meilleure reconstruction après la pandémie de Covid-19.

Dans son intervention à l'occasion de l'ouverture mardi du forum politique de haut niveau 2022, du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC) sous le thème: "Après le Covid-19, reconstruire en mieux et faire progresser les objectifs de développement durable", l'ambassadeur Nadir Larbaoui a mis en exergue "les progrès importants accomplis par l'Algérie, malgré les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, en relevant son niveau d'ambition pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 et ce, dans le cadre de l'appropriation des ODD à l'horizon 2030 pour assurer la paix et la prospérité pour les peuples et la planète".

"En effet, il a été souligné la mise en place par notre pays d'un nouveau plan de développement pour répondre aux aspirations de la population à travers, notamment la levée des contraintes structurelles, la promotion des investissements, la création d'emplois, la protection sociale universelle et l'investissement dans des systèmes de santé efficaces et résilients", a ajouté le représentant permanent de l'Algérie aux Nations unies.

L'ambassadeur Larbaoui a, par ailleurs, souligné "la nécessité pour la communauté internationale d'apporter un soutien fort et massif aux pays en développement pour leur permettre une meilleure reconstruction, après la pandémie de Covid-19 et d'atteindre les ODD d'ici 2030, particulièrement dans le contexte international actuel marqué notamment par la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques mondiales et l'insécurité alimentaire".

Enfin, le représentant permanent a réaffirmé l'"engagement et le ferme soutien de l'Algérie aux efforts du secrétaire général des Nations unies pour la mise en œuvre de +Notre programme commun+, ainsi qu'aux efforts de la communauté internationale pour parvenir à plus d'égalité et d'inclusion vers des économies et des sociétés durables pour répondre aux défis internationaux actuels et futurs mondiaux".

Alors que le monde lutte pour se remettre du Covid-19 dans un contexte de crises persistantes, le forum politique de haut niveau 2022 dont les travaux se poursuivent mercredi, réfléchira à la manière dont les politiques de relance peuvent inverser les impacts négatifs de la pandémie sur les ODD et amener les pays sur la voie de la réalisation de la vision de l'Agenda 2030.