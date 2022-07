Afrique: Lamamra reçoit le SG de l'OCI

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu mercredi à Alger le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, en visite en Algérie dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Hissein Brahim Taha a renouvelé ses vœux aux autorités et au peuple algériens, se félicitant du "succès des festivités marquant la célébration de la fête de l'indépendance de l'Algérie, dont s'enorgueillissent tous les peuples et pays musulmans", a précisé le communiqué.

La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l'état des relations de coopération entre l'Algérie et l'OCI et les perspectives de leur renforcement.

Le SG de l'OCI a salué "le rôle de l'Algérie en tant que membre fondateur actif et attaché aux principes et objectifs de l'Organisation de la coopération islamique", mettant en avant "son engagement et son importante contribution aux efforts visant à renforcer la paix et la stabilité et à promouvoir le développement économique en Afrique", a ajouté la même source.

Les deux parties ont également abordé la situation politique et sécuritaire dans nombre de pays musulmans, ainsi que l'actualité régionale et internationale d'intérêt pour le monde musulman, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et au Sahel, soulignant à cet égard "l'importance de renforcer le rôle de l'OCI pour qu'elle contribue davantage à relever les défis de sécurité et de développement qui se posent aux Etats membres".

S'agissant de la question palestinienne, le secrétaire général de l'OCI a salué l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a réuni, mardi à Alger, le Président palestinien, M. Mahmoud Abbas, et le chef du Bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, M. Ismaïl Haniyeh, après un froid de plusieurs années, la qualifiant d'"importante étape positive pour parvenir à la réconciliation nationale palestinienne et resserrer les rangs au niveau interne pour pouvoir défendre la cause palestinienne sur la scène internationale", a conclu le communiqué.