Maroc: La délégation officielle pour le pèlerinage se rend aux lieux de résidence des pèlerins marocains à La Mecque

La Mecque — Les membres de la délégation officielle pour le pèlerinage au titre de cette année, conduite par M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, ont visité, mardi soir, les résidences des pèlerins marocains à La Mecque.

Lors de cette visite, les membres de la délégation accompagnés de l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, M. Mustapha Mansouri, et du consul général du Royaume à Djeddah, M. Ibrahim Ajouli, ont pris connaissance des conditions des pèlerins marocains et de la qualité des services qui leur sont dispensés.

A cette occasion, M. Ouahbi a qualifié de "très bonnes" les conditions de vie des pèlerins marocains soulignant qu'ils ont exprimé leur gratitude aux autorités marocaines et saoudiennes pour les facilités dont ils ont bénéficié.

Les pèlerins marocains ont également exprimé leur satisfaction quant aux conditions de leur hébergement et aux services qui leur sont dispensés par les encadrants religieux et le personnel médical, notamment les médecins et les infirmiers, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse, soulignant que les pèlerins marocains ont imploré le Tout-Puissant d'accorder santé et bien-être à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et progrès, prospérité et croissance pour le peuple marocain.

Et d'ajouter que les pèlerins marocains ont exprimé leur engagement quant aux décisions prises par les autorités saoudiennes pour accomplir ce rituel religieux dans les meilleures conditions, afin que leur pèlerinage soit justifié et accepté.

Pour sa part, M. Mansouri a déclaré que cette visite d'inspection a été effectuée en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, qui veille à ce que les pèlerins accomplissent le cinquième pilier de l'Islam dans un climat de foi entourée de quiétude, de sécurité, de confort et d'apaisement, qualifiant de "très bonnes" les conditions d'hébergement des pèlerins marocains.