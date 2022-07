Cote d'Ivoire: Yopougon / Noël Dourey (Invité du "Grin du Golf") - "Le Président Ouattara ne peut tout faire en même temps "

L'invité du "Grin du Golf", une causerie-débat entre les jeunes de la commune de Yopougon, était Noël Dourey ou ND. Son engagement au RHDP a milité en sa faveur pour être l'invité de ce 3 juillet 2022.

Pour cette énième rencontre, tous les sujets en rapport avec la vie politique de la Côte d'Ivoire ont été passés au peigne fin. Cela, sans langue de bois, surtout dans la courtoisie. Notamment, la réconciliation nationale ; la bonne gouvernance ; la limitation à 76 ans de l'âge des candidats à l'élection présidentielle, etc.

Moussa Diaby, secrétaire général de la coordination des "Grins" de Yopougon et initiateur de cette rencontre, a expliqué que cette tribune a pour visée d'inviter les cadres du RHDP en vue d'être leurs porte-voix auprès des autorités gouvernementales. C'est également un soutien aux actions du parti présidentiel.

Pendant plus de deux heures, le crooner de la musique ivoirienne n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour asséner ses vérités. Abordant le volet de la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle, N.D a estimé que le Président Alassane Ouattara a toujours la force de poursuivre ses œuvres de développement.

" Il est encore solide. Cependant, il ne peut tout faire en même temps. Il n'a pas fini ce qu'il a à faire. Il doit continuer à gouverner malgré son âge. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire est fréquentable et donne envie. Le pays s'industrialise et devient plus fort ", a-t-il martelé.

Abordant la cherté de la vie, Noël Dourey a fait savoir que ce sujet n'est pas une invention du chef de l'Etat, car selon lui " tout le monde subit ce phénomène mondial. Alassane Ouattara se donne les moyens et s'emploie à faire en sorte que les différentes rencontres qui ont eu lieu tout récemment, ici en Côte d'Ivoire, notamment le Forum CEO Africa ; le Congrès des maires francophones du monde et autres démontrent la bonne santé du pays ".

Pour l'invité du jour, la sécurité du pays a été confiée aux hommes qu'il faut. " L'indice de sécurité aujourd'hui est plus bas qu'il a été depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a eu confiance au ministre d'Etat Téné Birahima Ouattara (Défense) et au général Vagondo Diomandé (Sécurité intérieure) afin que les Ivoiriens vivent dans la paix ", a soutenu Noël Dourey.

Pour lui, les Ivoiriens doivent garder leur patience pour l'insertion socioprofessionnelle. " Le pays fait bon vivre et tout le monde veut travailler. C'est une chance d'être en paix. De grands travaux dans tous les secteurs sont ouverts à travers le pays, et l'espoir est permis pour un emploi sûr un jour. Même si le chômage existe partout dans le monde, cependant il fait garder espoir ", a indiqué le membre du bureau politique du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la Paix (RHDP), par ailleurs président du conseil de gestion du Palais de la Culture de Treichville.