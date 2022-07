Cote d'Ivoire: Le Patriote -31 ans sur le marché de la presse

Le mérite et le prestige reconnus !

Dans le monde des médias et, spécifiquement, celui de la presse écrite, la meilleure distinction reste l'onction des lecteurs. Et, le Patriote, toutes ces décennies durant, a bénéficié de cette aménité et votre journal reste dans le cœur de son lectorat composé de ces Ivoiriens épris de paix, de démocratie. Ceux-là, qui croient en une Côte d'Ivoire où chaque citoyen jouit de la liberté d'exprimer ses opinions, sans être discriminé pour son origine ethnique ou religieuse. En somme, un pays où chaque citoyen se sent le frère de l'autre.

C'est dans ce créneau que Hamed Bakayoko, en créant le Patriote en 1991, l'a positionné. Et, lorsqu'en 1999, précisément le 5 juillet de la même année, conformément à la loi portant régime juridique de la presse en Côte d'Ivoire, Hambak adosse le Patriote à " Mayama Editions et Production ", société éditrice du journal, il n'a pas manqué d'engager, encore plus, l'équipe rédactionnelle, dans la recherche perpétuelle de l'excellence. Depuis lors, votre journal est resté constant, tant, dans la publication des informations, que dans la pertinence du traitement de ces informations. Que ce soient des questions factuelles, des sujets d'analyse ou des dossiers et reportages liés au combat politique du président Alassane Ouattara, que ce soit dans l'accompagnement de ses actions de développement de la Côte d'Ivoire, le Patriote, de l'avis de l'opinion, a toujours été, non seulement, en première ligne, mais, surtout, le journal a pris de la hauteur dans la qualité du traitement de l'information.

Et cela lui vaut, au-delà de la reconnaissance des lecteurs et annonceurs, de nombreuses et prestigieuses distinctions dont nous présentons quelques-uns.

La recherche de l'excellence, un sacerdoce

Au nombre de ces lauriers, il faut compter le Prix " Arc d'Europe pour la Qualité " de l'institution " Business Initiative Directions " (Bid). En effet, le 29 juin 2010, à la Convention de Francfort en Allemagne, le Patriote, dans la catégorie " Platine " est monté sur le podium des 60 meilleures entreprises du monde qui priorisent la qualité dans leur rendement. Et Jose E. Prieto, Pdg de Bid, ne croyait pas si bien dire en s'adressant à votre serviteur avant de lui remettre le précieux sésame.

" Vous êtes des exemples, donc des leaders dans votre domaine d'activités. Continuez de privilégier la qualité, car c'est elle, le seul socle de la crédibilité dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat ".

Bien avant le Prix Bid, le Patriote s'est adjugé le Prix Cnn du meilleur journaliste francophone pour la presse écrite avec Alexandre Lebel pour son reportage : " Dix ans après le conflit foncier de Tabou, des terres toujours refusées aux burkinabè ".

Lors du sommet de la Francophonie en 2004 à Ouagadougou, le Patriote a reçu " le Prix de la Libre expression ".

A toutes ces distinctions s'ajoutent des lauriers, sur le plan national au nombre desquels des prix sectoriels au concours Ebony et " le Grand Prix Caidp de l'accès à l'information " 2021 remporté par Touré Fousseni.

Sans forfanterie ! Le Patriote, dans le monde de la presse écrite, peut se réjouir de la qualité du travail dont le substrat est le code d'éthique et de déontologie.

Il est l'un des rares journaux à avoir ses journalistes essaimer, à travers la Côte d'Ivoire et le monde, soit pour la couverture d'activités politiques de pointe, des festivals et événements culturels de renom, soit pour des rendez-vous majeurs économiques et sportifs.

Au fil des années, le pacte de confiance entre les lecteurs et le Patriote va s'améliorant.

A l'occasion des 31 ans de vie de votre journal, cela méritait d'être su !

Témoignages d'acteurs politiques

Tuo Yénikpo Frédéric (Membre du Cesec) : "Ce journal a été l'épine dorsale de notre combat"

"Ce journal pour moi a été l'épine dorsale de notre combat. Un vrai repère pour tout militant de l'ex-RDR. Il nous a permis de mener le combat face à la farouche adversité. Les journalistes de ce journal ont été et continuent d'être de tous les combats, hier du RDR, et aujourd'hui du RHDP. Pendant les heures de braises, pour nous, c'était la bible. Chaque jour, il fallait se le procurer. Je lui souhaite un excellent anniversaire. Que le meilleur reste à venir pour ce grand journal Le Patriote."

Sanogo Fatogoma (ex-Secrétaire permanent RHDP Adjamé) : "Le Patriote a été pour le RDR un outil efficace"

"Le patriote est pour moi, le plus grand organe de presse. Il a fait ses preuves par des ventes record qu'aucun autre journal n'a réalisées. Fruit de la foi d'Hamed Bakayoko au combat de Félix Houphouët-Boigny et ensuite d'Alassane Ouattara, il a été pour le RDR un outil efficace de combat. Le Patriote, par sa constance dans sa ligne éditoriale, fait montre de professionnalisme. Bon vent au Patriote, expression achevée du journalisme vrai."

Yves Konan (PCA Côte d'Ivoire Energie) : "Le Patriote a porté notre combat"

"Pour le 31e anniversaire du journal Le Patriote, je voulais saluer, mais surtout souhaiter un joyeux anniversaire à ce journal, saluer ses dirigeants. Je n'oublie pas feu le Premier ministre Hamed Bakayoko qui a mis sur les fonts-baptismaux ce journal. Je voudrais saluer l'ensemble des équipes de rédaction de ce grand organe de presse dont l'histoire se confond un peu avec celle du RDR où nous avons activement milité jusqu'à l'avènement du RHDP. Le Patriote a accompagné le RDR dans la lutte difficile de conquête du pouvoir d'Etat. Ce parcours s'est fait avec des combats qui ont été âprement menés, au sacrifice de vie de journalistes, de destruction des biens matériels du journal. Le Patriote a porté notre combat, Le Patriote a permis la construction de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, alors que le Président Ouattara est aux affaires, cet organe permet de porter et de partager la vision de ce grand démocrate, ce grand bâtisseur. Le journal permet aux populations de connaître ce que le président Alassane Ouattara fait pour elles."