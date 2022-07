Cote d'Ivoire: Soubré / Rentrée politique du RGV-RHDP - Les grenadiers volontaires appellent à la solidarité de tous pour un RHDP fort

Le Réseau des grenadiers voltigeurs du RHDP (RVG-RHDP), un mouvement de solidarité des combattants de dernière heure, a effectué sa rentrée politique, le samedi 02 juillet 2022, à Soubré, en présence du maire Traoré Lassina, parrain de l'assise 2022. C'était à la maison des jeunes de Soubré. Le thème retenu pour cette rentrée politique était " Quelles actions du Réseau des grenadiers voltigeurs pour la victoire du RHDP aux élections futures " .

A sa prise de parole, le président national du RVG-RHDP, N'Guia Arsène Toussaint, a exhorté les militants à se détourner des divisions et à travailler ensemble pour faire avancer le grand parti ivoirien qu'est le RHDP. N'Guia Arsène Toussaint a indiqué que cette rentrée politique est le point de départ d'une nouvelle politique au sein du parti qui oeuvre pour les idéaux de solidarité, du vivre-ensemble et du développement du pays.

" Le réseau n'est pas un mouvement de soutien au RHDP, mais se veut une structure spécialisée à part entière. Pour nous, il y a un déficit au sein du RHDP d'où notre concours serait la bienvenue à l'effet de recenser tous ces pionniers, toutes ces pionnières à la base pour parler un même langage. Nous souhaitons à travers cette grande mobilisation lancer un grand signal à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et en particulier à tous ceux de notre génération, c'est-à-dire les 35 ans et plus que nous devons nous lever et faire en sorte que le RHDP demeure le plus grand parti de la Côte d'Ivoire.

Le RGV-RHDP est résolument tourné vers la promotion des actions de paix et de développement pour la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire. Pour consolider les acquis de cette nouvelle ère, il nous faut oeuvrer en tant que jeunes et membres des associations au maintien d'un climat apaisé gage d'une durabilité du développement. Nos jeunes devront soutenir la construction et non la destruction tout en privilégiant l'intérêt du pays. Sur ce, je voudrais rendre un hommage au Président de la République Alassane Ouattara pour les conditions favorables qu'il crée pour l'insertion des jeunes ainsi que la promotion des jeunes cadres tant dans le gouvernement que dans l'administration publique " a souligné le président du réseau, N'Guia Arsène.

Pour sa part, le maire de la commune de Soubré, Traoré Lassina, pur produit grenadier, a indiqué que cette rentrée politique a pour objectif de rendre hommage au président de la République et d'inviter les mouvements et associations à la consolidation de la cohésion sociale. Pour l'élu RHDP, les mouvements et associations doivent suivre la dynamique du parti. C'est pourquoi, a lancé Traoré Lassina, " Nous Grénadiers de Soubré réaffirmons notre soutien aux actions du Président de la République " . Il a invité les populations à faire confiance au Président Alassane Ouattara.

Cette rentrée politique a vu la forte adhésion de plusieurs personnalités dont le ministre Alain-Richard Donwahi, le maire Lassina Traoré, le sénateur Mané Adama, le député Ibrahima Kourouma et le député suppléant de San-Pedro commune, Lago Décoster Premier, pour ne citer que ceux-là. Cet événement était placé sous le patronage du président de la COP 15, le ministre Alain-Richard Donwahi, par ailleurs président du conseil régional de la Nawa et coordonnateur régional du RHDP.